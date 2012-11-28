جلوگیری 90 درصدی از ساخت وسازها در محدوده حریم تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، سید صباح الدین متقی با بیان این مطلب گفت : با پیش بینی های صورت گرفته گروه های شهربان و حریم بان با تعداد قابل توجهی برای صیانت از حریم فعال شده اند و درمکان هایی که امکان ورود اتومبیل نیست ، موتورسوارانی که به این منظور در نظر گرفته شده اند وارد خواهند شد .

وی افزود : با این اقدامات شاهد آن هستیم که ساخت و سازهای غیر مجاز در محدوده حریم به نحو قابل توجهی کاهش داشته است و به ویژه در دو سال گذشته در جنوب شهر که تعداد این ساخت و سازها بیشتر بود این تخلفات کاهش چشمگیری داشته است .

مدیر کل حریم شهرتهران در ادامه اظهار کرد : بر اساس آمارجلوگیری از ساخت وسازهای غیر مجاز در محدوده حریم ، سال گذشته در مجموع میزان این ساخت وسازها 85 درصد کاهش یافته است .

متقی خاطر نشان کرد: امسال نیز نسبت به سال گذشته تا 90 درصد از ساخت و سازهای غیر مجاز محدوده حریم جلوگیری شده که این آمار قابل توجه است .

مدیر کل حریم شهر تهران با اشاره به ساخت وسازهای مربوط به ارگان های دولتی در حریم شهر گفت: هرگونه ساخت و سازی چه در محدوده شهر و یا در حریم برای هر نهادی باید پروانه ساخت داشته باشد و غیراز آن بر اساس احکام ماده صد از آن جلوگیری می شود .

وی افزود : هرچند مباحث امنیتی دارای اهمیت زیادی است اما باید تعریف خود را داشته باشد و هیچ استثنائی برای ساخت و ساز در محدوده حریم برای هیچ ارگان دولتی و یا غیر دولتی وجود ندارد.