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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۱۵

فعله‌گری: سازوکار استرداد مالیات اضافه حقوق‌بگیران در کردستان ابلاغ شد

فعله‌گری: سازوکار استرداد مالیات اضافه حقوق‌بگیران در کردستان ابلاغ شد

سنندج- مدیرکل امور مالیاتی کردستان از ابلاغ سازوکار استرداد مالیات اضافه پرداختی حقوق‌بگیران خبر داد و گفت: مبالغ مازاد پس از احراز شرایط قانونی تا سه روز کاری به حساب ذی‌نفع واریز می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با هدف صیانت از حقوق مؤدیان و بازگرداندن مبالغی که بیش از مالیات واقعی از حقوق افراد کسر شده است، شیوه‌نامه مشخصی برای استرداد مالیات بر درآمد حقوق ابلاغ شده است.

وی افزود: این فرآیند با استناد به مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود و حقوق‌بگیرانی که مالیاتی بیش از میزان قانونی پرداخت کرده‌اند، می‌توانند مطابق ضوابط تعیین‌شده برای دریافت مبلغ مازاد اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: در صورتی که حقوق‌بگیر درخواست استرداد مالیات را ثبت کرده باشد، اداره امور مالیاتی محل سکونت وی پس از بررسی پرونده، احراز اضافه پرداخت و اطمینان از نداشتن بدهی قطعی مالیاتی، اطلاعات لازم از جمله شماره شبا را برای اداره کل دریافت‌کننده مالیات ارسال می‌کند.

فعله‌گری با اشاره به تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی افراد گفت: چنانچه مؤدی دارای بدهی قطعی باشد، مبلغ اضافه پرداختی ابتدا بابت تسویه بدهی منظور می‌شود و در صورت باقی ماندن مبلغ، مازاد آن به حساب حقوق‌بگیر واریز خواهد شد.

وی بیان کرد: اداره کل امور مالیاتی دریافت‌کننده مالیات نیز مکلف است پس از دریافت اطلاعات و احراز شرایط، حداکثر ظرف سه روز کاری مبلغ قابل استرداد را از محل وصولی‌های جاری به حساب معرفی‌شده واریز و مستندات انجام این فرآیند را به اداره کل محل سکونت مؤدی اعلام کند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان همچنین از پیش‌بینی دسترسی برخط ادارات امور مالیاتی به اطلاعات حقوق و دستمزد و مالیات پرداختی خبر داد و گفت: معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف شده زیرساخت لازم برای دسترسی ادارات محل سکونت حقوق‌بگیران به این اطلاعات را در سامانه‌های مربوط فراهم کند.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: اجرای این سازوکار ضمن تسهیل روند رسیدگی به درخواست‌های استرداد، می‌تواند از مراجعات غیرضروری مؤدیان به ادارات مالیاتی جلوگیری و فرآیند بازگشت مبالغ اضافه پرداختی را تسریع کند.

کد مطلب 6969771

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