به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی فعله‌گری ظهر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانه‌های کردستان اظهار کرد: با هدف صیانت از حقوق مؤدیان و بازگرداندن مبالغی که بیش از مالیات واقعی از حقوق افراد کسر شده است، شیوه‌نامه مشخصی برای استرداد مالیات بر درآمد حقوق ابلاغ شده است.

وی افزود: این فرآیند با استناد به مواد ۸۷، ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات‌های مستقیم انجام می‌شود و حقوق‌بگیرانی که مالیاتی بیش از میزان قانونی پرداخت کرده‌اند، می‌توانند مطابق ضوابط تعیین‌شده برای دریافت مبلغ مازاد اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان ادامه داد: در صورتی که حقوق‌بگیر درخواست استرداد مالیات را ثبت کرده باشد، اداره امور مالیاتی محل سکونت وی پس از بررسی پرونده، احراز اضافه پرداخت و اطمینان از نداشتن بدهی قطعی مالیاتی، اطلاعات لازم از جمله شماره شبا را برای اداره کل دریافت‌کننده مالیات ارسال می‌کند.

فعله‌گری با اشاره به تعیین تکلیف بدهی‌های مالیاتی افراد گفت: چنانچه مؤدی دارای بدهی قطعی باشد، مبلغ اضافه پرداختی ابتدا بابت تسویه بدهی منظور می‌شود و در صورت باقی ماندن مبلغ، مازاد آن به حساب حقوق‌بگیر واریز خواهد شد.

وی بیان کرد: اداره کل امور مالیاتی دریافت‌کننده مالیات نیز مکلف است پس از دریافت اطلاعات و احراز شرایط، حداکثر ظرف سه روز کاری مبلغ قابل استرداد را از محل وصولی‌های جاری به حساب معرفی‌شده واریز و مستندات انجام این فرآیند را به اداره کل محل سکونت مؤدی اعلام کند.

مدیرکل امور مالیاتی کردستان همچنین از پیش‌بینی دسترسی برخط ادارات امور مالیاتی به اطلاعات حقوق و دستمزد و مالیات پرداختی خبر داد و گفت: معاونت فناوری‌های مالیاتی موظف شده زیرساخت لازم برای دسترسی ادارات محل سکونت حقوق‌بگیران به این اطلاعات را در سامانه‌های مربوط فراهم کند.

فعله‌گری خاطرنشان کرد: اجرای این سازوکار ضمن تسهیل روند رسیدگی به درخواست‌های استرداد، می‌تواند از مراجعات غیرضروری مؤدیان به ادارات مالیاتی جلوگیری و فرآیند بازگشت مبالغ اضافه پرداختی را تسریع کند.