کیفیت خدمات درمانی در سطح شهرستان ورامین ارتقا می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی جمالیان مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران صبح چهارشنبه به ‌همراه حسن تاجیک رئیس بیمارستان 15 خرداد ورامین، حسن علیلو مدیر این بیمارستان و برخی دیگر از مسئولان این بیمارستان، همزمان با ایام شهادت سرور و سالار شهیدان حضرت امام حسین(ع) با حضور در بیت آیت ‌الله سید مرتضی محمودی نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه ورامین با ایشان دیدار و گفتگو کردند.

توجه به مناطق محروم استان از اولویت‌های اداره‌ کل درمان است

مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران گفت: توجه به مناطق محروم استان تهران از اولویت‌های اداره‌ کل درمان تهران و سازمان تأمین ‌اجتماعی است.

سیدعلی جمالیان افزود: باتوجه به اهمیت مقوله سلامت به عنوان یکی از نیازهای اصلی و ضروری جامعه بیمه‌ شدگان توجه به این نکته به ویژه در مناطق محروم از اولویت‌ها و برنامه ‌ریزی‌های این اداره‌ کل است، زیرا تأمین‌اجتماعی می ‌تواند از این طریق در کنار رشد و توسعه کیفیت و کمیت خدمات درمانی ارائه شده، عدالت اجتماعی را در جامعه محقق سازد.

وی تأکید کرد: ارائه خدمات درمانی به بیمه‌ شدگان برای متوازن کردن رفاه عمومی جامعه بیمه ‌شدگان از سوی سازمان تأمین ‌اجتماعی امکان ارائه خدمات بیش از پیش به مراجعان و بیماران را هموارتر کرده که امیدواریم این مهم موجب بالا رفتن شاخص‌های سلامت استان و بهره‌ مندی راحت‌ تر بیمه‌ شدگان از خدمات درمانی تأمین ‌اجتماعی در آینده نه چندان دور باشد.

جمالیان با اشاره به استقرار سیستم اعتباربخشی در مراکز درمانی استان تهران گفت: رویکرد به سمت ارتقای کیفی خدمات از سال‌های گذشته با اخذ گواهینامه‌ هایی چون ISO آغاز شد و در سال‌های اخیر نیز با ورود سیستم حاکمیت بالینی به مراکز درمانی تأمین ‌اجتماعی در مسیر استانداردسازی درحال حرکت هستیم.

ارائه خدمات بهینه و اثربخش و کارآمد به مشتریان هدف اجرای سیستم اعتباربخشی در بیمارستان‌ها

وی هدف از اجرای سیستم اعتباربخشی در بیمارستان‌های تأمین‌اجتماعی را ارائه خدمات بهینه و اثربخش و کارآمد به مشتریان عنوان کرد و افزود:‌ ارائه خدمات بهینه، اثربخش و کارآمد به مشتریان مهمترین و اصلی‌ترین هدف هر سازمانی است به ویژه اگر در بخش درمان و نظام سلامت تعریف شده باشد، اهمیت ارائه خدمات درمانی بهینه و اثربخش صدچندان خواهد بود.

مدیرکل درمان تأمین اجتماعی استان تهران، شهرستان ورامین را منطقه ای مقدس در تاریخ انقلاب اسلامی دانست و گفت: به همین لحاظ شهرستان ورامین دارای احترام و جایگاه ویژه‌ ای میان مردم و مسئولان است.

جمالیان همچنین ضمن تقدیر از ریاست بیمارستان شهدای 15 خرداد و مجموعه پرسنل خدوم و زحمتکش این بیمارستان از اهتمام ویژه این اداره کل، برای ارتقای کیفیت خدمات درمانی در سطح شهرستان ورامین و مراکز درمانی تابعه این اداره کل خبر داد.

شهرستان ورامین دارای امتیازات ویژه و خاص در کشور و استان تهران

نماینده ولی فقیه در شهرستان ورامین نیز در این دیدار، ضمن تسلیت ایام شهادت سرور و سالار شهیدان امام حسین(ع) در سخنانی برخی مسائل و مشکلات شهرستان ورامین را مطرح کرد و شهرستان ورامین را یکی از شهرستانهای دارای امتیازات ویژه و خاص در کشور و در سطح استان تهران معرفی کرد و گفت: شهرستان ورامین سهم بسزایی در به ثمر رسیدن انقلاب اسلامی داشته و با توجه به امتیازات خاص، این بیمارستان نیاز به توجه بیشتر و ویژه مقامات و مسئولان دارد.

آیت ‌الله سید مرتضی محمودی با تقدیر از فعالیتهای مجموعه سازمان تأمین اجتماعی و اداره کل درمان استان تهران، افزود: از خدمات بسیار ارزنده سازمان تأمین اجتماعی در سطح شهرستان ورامین، توجه به مقوله درمان و سلامت بیمه شدگان این شهرستان است که با بهره‌ مندی از بیمارستان شهدای 15 خرداد سهم ب‌سزایی در توجه به رفع مشکلات و مسائل بیمه شدگان و بیماران در این مقوله داشته است.

وی از تلاش و کوشش مجموعه رؤسا، مدیران و کارکنان زحتمکش بیمارستان شهدای 15 خرداد ورامین به‌ عنوان یکی از مراکز درمانی تابعه اداره کل تأمین اجتماعی استان تهران در راستای ارائه خدمات درمانی بهینه به بیمه شدگان شریف و شهروندان این شهرستان، تقدیر و تشکر کردند.