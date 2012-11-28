درخواست ثبت حماسه پنج آذر گرگان در تقویم مناسبتهای ملی و مذهبی

به گزارش خبرنگار مهر، نویسنده کتابهای تاریخی در گلستان ظهر چهارشنبه در نشست نقش آفرینان حماسه بزرگ پنج آذر گرگان گفت: متاسفانه این واقعه بزرگ تاریخی برای نسل دوم و سوم انقلاب بسیار نا آشناست از متولیان فرهنگی و سیاسی منطقه خواست تا نسبت به تشکیل ستاد و دبیرخانه برای شهدای پنج آذر گرگان اهتمام ورزند.



غلامرضا خارکوهی افزود: یکدست بودن اهداف، شعارها، عقاید سیاسی و مذهبی راهپیمایان در واقعه پنج آذر را از ویژگی‎های این رویداد بزرگ برشمرد و تصریح کرد: در این واقعه 14 نفر از جمله سیداسماعیل حسینی، حاج احمد سبطی، سیدنظام الدین نبوی، حسین مقصودلو، سیدجعفر علاالدین، چنگیز امیر لطیفی، عباس خالداران، ابوالحسن هادی، حجت الله عباسی، فرامرز ویزواری، حسینعلی نصیری، حسین محبی راد و صدیفه پروانه و نرگس قصابان به شهادت رسیدند.



وی با تاکید بر ضرورت پاسداشت این واقعه تاریخی و انتقال آن به نسل جدید گفت: در حادثه 5 آذر سال 1357 شهدایی از این شهر تقدیم انقلاب شد که پس از 34 سال احساس می شود رویداد این روز هنوز در تاریخ و افکار مردم منطقه حک نشده و کم کم رو به فراموشی می رود.



عبدالرضا چراغعلی نایب رئیس شورای شهر گرگان نیز با اشاره به اینکه اگر نسل انقلابیون 5 آذر و بازماندگان آنان به فراموشی سپرده شوند، نسل بعدی ما هیچ خاطره ای از 5 آذر نخواهد داشت، افزود: اگر حادثه پنج آذر گرگان نبود جنب و جوش انقلاب در شهرهای اطراف نیز به چشم نمی‎خورد.



در ادامه این مراسم برخی از نقش آفرینان این روز و اعضای خانواده شهداء از جمله حاج عبدالرحمان پناهی از پیرغلامان و مداحان استان به بیان خاطرات خود از نحوه دستگیر تعدادی از مبارزان قبل از پیروزی انقلاب و 5 آذر پرداخته و خواهر شهید سید نظام الدین نبوی از نحوه شهادت شهید و چگونگی مطلع شدن خانواده گفت.



به گزارش مهر، یکی از رویدادهای بزرگ تاریخ انقلاب اسلامی ایران، واقعه خونین پنجم آذر سال 1357 گرگان است. واقعه ای که به جهت گستردگی و تأیید آن بر مسیر حرکت های انقلابی، می بایست آن را در ردیف وقایع 19 دی قم و 29 بهمن تبریز در قبل از پیروزی انقلاب اسلامی به شمار آورد.



همچنین جمعی از حماسه آفرینان پنجم آذر گرگان ضمن درخواست برای ثبت تاریخی این رویداد در تقویم مناسبت های ملی و مذهبی از مقامات مسئول استانی و کشوری خواستند ترتیبی اتخاذ گردد همه ساله ضمن برگزاری مراسم تجلیل از شهدا و جانبازان پنجم آذر گرگان به طرق گوناگون ویژگی های این قیام مردمی به نسل جدید منتقل گردد.