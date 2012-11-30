به فرزندان خود اجازه ابراز وجود دهید/ لزوم آگاهی والدین از اطلاعات روز

ابوالفضل آزادنیا در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تأثیر ارتباط موثر والدین با فرزندان در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و گرایش به مواد مخدر اظهار داشت: از آنجا که حساس ترین دوره از زندگی افراد به لحاظ گرایش به مصرف، سوء مصرف و آسیب‌های اجتماعی دیگر سنین بلوغ و نوجوانی است، به نظر می‌رسد یکی از مهم‌ترین و اساسی‌ترین عوامل مؤثر در کاهش این نوع گرایش‌ها، شناخت کامل ویژگی‌های جسمانی و روانی بلوغ باشد تا بر اساس عواملی که باعث گرایش نوجوانان و جوانان به مصرف مواد و آسیب‌های فردی، اجتماعی، شغلی، خانوادگی، عاطفی و معنوی می‌شود، برنامه ریزی دقیق و حساب شده‌ای در این زمینه انجام داد.

وی تجربه کردن، استقلال طلبی و طغیان، نیاز به احساس تعلق و پذیرفته شدن، با انرژی بودن، محدود شدن ارتباط کلامی، تنها ماندن در منزل، مصرف بی‌ رویه و نا محدود، بداخلاق شدن، تأثیرپذیری از دوستان، کم طاقتی، نوع لباس پوشیدن، کاهش علاقه به درس، گریزان بودن از کار و ... را از بارز‌ترین ویژگی‌های دوران بلوغ و نوجوانی دانست.

آزادنیا تصریح کرد: این موارد نوجوان را برای هویت جویی همراهی می‌کنند که اگر در مسیر مطلوب و درست تربیت و هدایت شوند، نوجوان و جوان سلامت روانی خوب و مهارت زندگی دارد در غیر این صورت احتمال مصرف مواد مخدر و آسیب‌های رفتاری و اجتماعی بالا می رود و نوجوانی که با والدینی مواجه است که با یکدیگر مشکل دارند، به سراغ همسالان خود که گاهی فریب کار یا گمراه هستند رفته و اوقات را با آنها سپری می‌کند و با الگوگیری از آنها به سوی بزه، رفتارهای ضداجتماعی و اعتیاد کشیده می‌شود.

وی با اشاره به اینکه دوران نوجوانی هم از نظر نوجوانان و هم از نظر والدین، از قدیم، دورانی دشوار‌تر از سالهای کودکی قلم داد شده است، افزود: اگر والدین بخواهند فرزندان آنها از اختلال رفتاری فرزندان، بزهکاری، اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی، در امان بوده و خود نیز از ناراحتی مصون باشند، باید فرموده پیامبر گرامی اسلام در ۱۴ قرن پیش را مدنظر قرار دهند که فرمودند: "اکرمو اولادکم و احسنو آدابکم" برای فرزندان خود شخصیت قائل شده به آنها اجازه ابراز وجود و اظهار نظر داده و با آنها ضمن برقراری محبت، نرمی آداب و رفتارهای نیکو و پسندیده را از دوران حاملگی و کودکی به فرزندان آموزش دهید.

این مدرس دانشگاه همچنین عنوان کرد: با توجه اینکه اعتیاد، بیشترین تأثیر مخرب را بر ارکان خانواده بر جای می‌گذارد بنابراین مؤثر‌ترین عامل پیشگیری از اعتیاد نیز، نهاد خانواده به ویژه شیوه‌های فرزند پروری است.

این روانشناس خطاب به خانواده ها به منظور پیشگیری از اعتیاد توصیه کرد: والدین سعی کنند به فرزندان اعتماد کنند، به عبارتی والدین باید با صداقت با فرزند رفتار کرده و گفتارشان مطابق با اعمالشان باشد.

وی با تاکید بر اینکه والدین کارهای خوب فرزندانشان را تشویق و از تکرار بیش از حد حرف‌ها خودداری کنند، گفت: والدین سعی کنند از تحولات روز آگاه باشند زیرا آگاهی والدین از مد روز، مواد اعتیاد آور (عوارض، خطرات و نوع مواد به خصوص مواد روان گردان جدید مثل اکس و ناس و ...) رسانه‌ها، اینترنت و موبایل سبب می‌ شود تا فرزندان والدین را دارای افکار کهنه تلقی نکنند و با آنها ارتباط مؤثر برقرار کنند.

آزادنیا اظهار داشت: بر اساس تحقیقات صورت گرفته، 55 درصد از والدین بعد از گذشت پنج سال از اعتیاد فرزندان خود آگاه شده اند که این مهم عدم آگاهی و عدم ارتباط صحیح را نشان می‌دهد.