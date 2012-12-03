به گزارش خبرنگار مهر، برگزاری برنامههایی چون جشنواره قصهگویی به همت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان باعث شد تا طی سالهای گذشته هنر قصهگویی رشد خوبی در کشورمان داشته باشد، اما با وجود کشورهای دیگر منطقه از جمله همسایگانی چون تاجیکستان که پیشرفتهایی در عرصه تحقیق و پژوهش در عرصه قصه و داستان داشتهاند، ایران از نظر قصهپژوهی جایگاه مناسبی در میان دیگر کشورها ندارد.
یکی از فعالیتهای مثبتی که برخی از همسایگان ایران انجام دادهاند، طبقهبندی داستانها و قصههای تاریخشان بوده است. کانون پرورش فکری کودکان یکی از اهداف فعالیتهای خود را معطوف به رفع این نقیصه کرده است. به همین جهت قرار است مرکزی با عنوان «مرکز پژوهش و ترویج قصههای ایرانی» در این کانون تشکیل شود که بخشی از ماموریتهایش تهیه بانک اطلاعاتی قصهگویان و راویان و تهیه و تدوین دایرةالمعارف قصههای ایرانی است.
این مجموعه، اولین دایرةالمعارف قصههای ایرانی است که قرار است طی 5 سال آینده تدوین شود. امسال که سال اول تهیه آن است، قرار است به موضوع روایتهای شفاهی اختصاص پیدا کند و سال آینده نیز روی روایتهای آینده متمرکز خواهد شد. مرکز پژوهش و ترویج قصههای ایرانی هنوز به طور رسمی کار خود را آغاز نکرده و در حال حاضر مشغول دعوت به همکاری از میان کارشناسان و محققان است.
این مرکز در حال حاضر مشغول شناسایی رابطین و محققان برای بررسی روایات و قصههاست. امسال برای بررسی داستانها و قصههای شفاهی، 8 هزار روایت بررسی خواهد شد و در سال آینده نیز به همین میزان، روایات مکتوب مورد بررسی قرار میگیرد. قرار است پروژه تهیه دایرةالمعارف مذکور دارای 3 مشاور خارجی و 10 مشاور داخلی باشد. سید احمد وکیلیان و محمد جعفری قنواتی، دو تن از کارشناسان اصلی این پروژه هستند.
یکی دیگر از موارد مهم در تهیه این مجموعه، روایتبندی و کدگذاری قصهها براساس متد جهانی است تا قصههای ایرانی نیز دارای شناسهای مشخص باشند. به همین خاطر سعی خواهد شد تا برای جمعآوری و تحقیق درباره داستانهای هر استان کشور، رابطهای مشخصی با مرکز پژوهش و ترویج قصههای ایرانی همکاری داشته باشند.
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