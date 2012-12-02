جمعیت پاکدشت در 10 سال آینده به یک میلیون نفر می رسد

سرهنگ پاسدار جمال نیکجودر مراسم افتتاح ساختمان جدید ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت که عصر یکشنبه برگزار شد، افزود: قرارداد ساخت ساختمان نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت توسط مهندسی استان البرز منعقد و در زمینی به مساحت 10 هزار مترمربع، در سه طبقه و با زیربنای 575 متر مربع بنا شده است.

وی بیان داشت: پاکدشت با حدود 750 کیلومترمربع مساحت در 20 کیلومتری تهران و نزدیک پایتخت قرار دارد و وجود شهرکهای صنعتی در این شهرستان، باعث افزایش رشد جمعیت این منطقه نسبت به سایر مناطق استان تهران شده است.

سرهنگ نیکجو گفت: افزایش جمعیت و وسعت شهرنیاز حضور مستمر و فعال نیروی انتظامی برای ایجاد امنیت را بیشتر کرده و این مهم با توسعه فضا و تجهیزات پلیس میسر خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به شعار سال نیروی انتظامی مبنی بر "سرمایه اجتماعی، اساس اقتدار نیروی انتظامی" تلاش شده تا با بهره گیری از ظرفیتهای موجود در شهرستان و نیز با تکیه بر مشارکت مردم با نیروی انتظامی، شاهد امنیت پایدار در این شهرستان باشیم.

فرمانده نیروی انتظامی شهرستان پاکدشت در پایان گفت: همکاری و همراهی مردم با نیروی انتظامی باعث شده تا نیروی انتظامی پاکدشت در امر پیشگیری از سرقت، مقام اول را در استان تهران به خود اختصاص دهد.