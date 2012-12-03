محل برگزاری بازی داماش - استقلال قطعی نیست/ سازمان لیگ پاسخگو باشد!

صادق صدیقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص آخرین وضعیت برگزاری دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و استقلال ضمن بیان مطلب فوق گفت: روزانه یک پرواز از تهران به رشت انجام می‌شود و من هم روز یکشنبه مسافر پرواز 17:30 تهران به رشت بودم که ابتدا با تاخیر مواجه شد و باعث شد که ما تا ساعت 20:30 درفرودگاه معطل شویم.

وی افزود: پس از اعلام لغو قطعی پرواز، من به اتفاق یکی از کمک داورهای بازی ساعت 21 یکشنبه از طریق زمینی به سمت رشت حرکت کردیم و دقیقا ساعت 1:30 در هتل بودیم.

ناظر دیدار تیم‌های داماش با استقلال تصریح کرد: سایر عوامل بازی هم از مازندران و تبریز و از طریق راه زمینی خود را به رشت رسانده بودند. محسن ترکی هم با پرواز مشهد-رشت به این شهر آمده و ساعت 15 یکشنبه در هتل محل اقامتش حضور داشت.

وی در پاسخ به این پرسش که چرا استقلالی‌ها هم پس از لغو قطعی پرواز از طریق زمینی به رشت نیامدند و برگزاری بازی 24 ساعت به تعویق افتاد؟، تاکید کرد: مسئولان سازمان لیگ باید در مورد تعویق دیدار تیم‌های داماش و استقلال پاسخگو باشند زیرا این موضوع با نظر آنها اعمال شده است.

صدیقی در مورد اینکه شورای تامین استان محل برگزاری بازی را ورزشگاه سردارجنگل اعلام کرده اما سرپرست استقلال بر انجام این بازی در ورزشگاه شهید عضدی خبر داده است، گفت: اگر مسئولان شورای تامین استان در نشست پیش از بازی که ساعت 20 امشب برگزار شود، به طور رسمی به ما اعلام کنند که ورزشگاه سردار جنگل هیج مشکلی برای میزبانی این دیدار ندارد، ما هم با میزبانی این ورزشگاه مشکلی نداریم.

طبق تصمیم جدید سازمان لیگ، دیدار تیم‌های فوتبال داماش گیلان و استقلال تهران در هفته هفدهم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور ساعت 15:15 فردا سه‌شنبه در ورزشگاه سردار جنگل شهر رشت برگزار می‌شود.