به گزارش خبرگزاری مهر، افراد اول تا چهارم اوزان مختلف نخستین دوره رقابت‌های کشتی فرنگی عمومی قهرمانی کشور در پیکارهای بین المللی کشتی فرنگی جام یادگار امام قم کشتی خواهند گرفت.



با برنامه ریزی فدراسیون کشتی کشورمان، نخستین دوره رقابت های کشتی فرنگی عمومی قهرمانی کشور در تهران برگزار شد و در حالی برترین های خود را معرفی کرد که کشتی گیران شرکت کننده در این دوره در هشت وزن با یکدیگر به رقابت پرداختند و سرانجام نفرات اول تا چهارم اوزان مختلف رقابت های عمومی کشتی فرنگی مجوز حضور در جام یادگار امام را کسب کردند.



در واقع با تصمیم محمد بنا مدیر تیم های ملی کشتی فرنگی و اعضای کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی بزرگسالان نفرات اول تا چهارم پیکارهای نخستین دوره کشتی فرنگی عمومی قهرمانی کشور در رقابت های بین المللی جام یادگار امام نیز کشتی خواهند گرفت.



نهمین دوره این رقابت ها در روزهای پنجم و ششم بهمن ماه در هفت وزن و بر روی دو تشک با حضور چهره های شاخص داخلی و کشورهای مطرح خارجی به میزبانی قم در سالن دو هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان این شهر به انجام خواهد رسید.



مصاف صبای قم با هلال احمر آذربایجان شرقی در لیگ برتر فوتسال



تیم فوتسال صبای قم در آخرین بازی خارج از خانه خود در نیم فصل نخست لیگ برتر فوتسال به مصاف هلال احمر آذربایجان شرقی می‌رود.



بر اساس برنامه کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال، این دیدار از ساعت 16 روز جمعه هفدهم آذر ماه با حریف تبریزی برگزار می‌شود و بعد از آن صبای قم در هفته پایانی دور رفت میزبان تیم مدعی شهید منصوری قرچک خواهد بود.



صبای قم در حال حاضر با کسب 23 امتیاز بعد از تیم 24 امتیازی صنایع گیتی پسند اصفهان در مکان دوم جدول رده بندی رقابت های لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور قرار دارد و بازی هفته دوازدهم این تیم با یکی دیگر از تیم های قعرنشین لیگ برتر یعنی هلال احمر آذربایجان شرقی خواهد بود.



معرفی برترین‌های تنیس قهرمانی زیر 12 سال قم



برترین‌های مسابقات تنیس قهرمانی رده سنی زیر 12 سال استان قم در پایان جدال مدعیان مشخص شدند.



این در حالی است که در ادامه تلاش برای رشد تنیس قم، بر اساس برنامه ریزی هیئت تنیس استان قم این رقابت‌ها با شرکت 14 تنیس باز رده سنی زیر 12 سال جمعه شب در زمین‌های تنیس مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به کار خود پایان داد.



در پایان این دوره از پیکارها که در بخش انفرادی برگزار شد، آرش میرعارفی با کسب برتری مقابل سیدعلی سیدصالحی موفق به کسب عنوان قهرمانی شد، ضمن اینکه علی سیفی و مرتضی مرشدی موفق به کسب عنوان سوم مشترک شدند و در پایان از برترین‌ها تجلیل شد.



وی در پایان به مسابقات قهرمانی تنیس رده های سنی کشور اشاره کرد و اظهار داشت: این در حالی است که با توجه به موفقیت در کسب عنوان قهرمانی مسابقات لیگ دسته دوم باشگاه های کشور، امسال در لیگ دسته اول تنیس کشور نیز حضور داریم.

