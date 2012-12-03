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۱۳ آذر ۱۳۹۱، ۱۷:۴۴

حمیدنیا:

سامانه انتقال آب سد تالوار 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

سامانه انتقال آب سد تالوار 45 درصد پیشرفت فیزیکی دارد

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت آب منطقه ای زنجان گفت: سامانه انتقال آب سد تالوار 45درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر حمیدنیا در خصوص روند عملیات اجرای سامانه انتقال آب این سد افزود: سامانه انتقال و فازاول شبکه های آبیاری و زهکشی سدتالوار از تیر سال 88 آغاز شده و هم اینک در دست احداث است.
 
وی اعتبار سال جاری شبکه های آبیاری و زهکشی سد تالوار را بالغ بر 206میلیاردریال ذکرکرد. مدیرعامل شرکت آب منطقه زنجان یادآورشد: کانال سامانه انتقال به طول 28 کیلومتر دردست اجرا است.
 
حمیدنیا گفت: طول کانالهای اصلی این سد 45 کیلومتر و تعداد دو ایستگاه پمپاژ اصلی و102 ایستگاه پمپاژفرعی برای آن پیش بینی و تاکنون برای این پروژه 427 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.
 
وی تصریح کرد: بااحداث و تکمیل سامانه انتقال آب سد تالوار، آب 32 هزار هکتار از اراضی دیم استانهای زنجان و کردستان تامین می شود.
 
حمیدنیا افزود: شرکت آب منطقه ای زنجان خدمات ارزشمندی درزمینه صنعت آب در استان انجام داده است و با بهره برداری از شبکه های آبیاری سد تالوار مردم دو استان زنجان و کردستان از آب این سامانه بهره مند می شوند.
 
 
کد مطلب 1757281

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