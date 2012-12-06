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۱۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۲:۲۶

مومنی در گفتگو با مهر:

مشکل اصلی ناشران بهای کاغذ است

مشکل اصلی ناشران بهای کاغذ است

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مسئول غرفه انتشارات هومس گفت: با وجود اینکه ناشران همواره به رسالت خود در نشر کتاب ادامه می دهند اما همه ناشران هم اکنون با مشکل بزرگ بهای کاغذ مواجه اند.

مسعود مومنی در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: هرچند مراکز نشر و چاپ کتاب روال عادی خود را طی می کنند و از رسالت خود جدا نشده اند اما مشکل اصلی انتشارات ها بهای کاغذ است که آن هم نشات گرفته از فضای اقتصادی کشور است.

وی افزود: حوزه فعالیت نشر هومس کتاب های عمومی است و نزدیک به 15 سال است که فعالیت می کند.

وی ادامه داد: این انتشارات کتبی از قبیل  فلسفه، سینمایی، زبان شناسی، علوم اجتماعی و یک بخش کلاسیک را تحت پوشش قرار می دهد.

وی تصریح کرد: این انتشارات امسال بیش از 40 عنوان جدید کتاب به بازار عرضه کرده است و استقبال مردم کرمانشاه در این نمایشگاه نیز از عناوین جدید خوب بوده است.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولین به مشکل کاغذ شد و گفت: با توجه به اینکه کاغذ یک کالای تاثیر گذار در رشد فرهنگ یک جامعه است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا شاهد ارتقا سطح فرهنگ در جامعه باشیم.

کد مطلب 1759422

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