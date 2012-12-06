مشکل اصلی ناشران بهای کاغذ است

مسعود مومنی در گفتگو با خبر نگار مهر گفت: هرچند مراکز نشر و چاپ کتاب روال عادی خود را طی می کنند و از رسالت خود جدا نشده اند اما مشکل اصلی انتشارات ها بهای کاغذ است که آن هم نشات گرفته از فضای اقتصادی کشور است.

وی افزود: حوزه فعالیت نشر هومس کتاب های عمومی است و نزدیک به 15 سال است که فعالیت می کند.

وی ادامه داد: این انتشارات کتبی از قبیل فلسفه، سینمایی، زبان شناسی، علوم اجتماعی و یک بخش کلاسیک را تحت پوشش قرار می دهد.

وی تصریح کرد: این انتشارات امسال بیش از 40 عنوان جدید کتاب به بازار عرضه کرده است و استقبال مردم کرمانشاه در این نمایشگاه نیز از عناوین جدید خوب بوده است.

وی در پایان خواستار توجه بیشتر مسئولین به مشکل کاغذ شد و گفت: با توجه به اینکه کاغذ یک کالای تاثیر گذار در رشد فرهنگ یک جامعه است باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد تا شاهد ارتقا سطح فرهنگ در جامعه باشیم.