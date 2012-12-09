درخواست اتحادیه ناشران از رئیس جمهور در مورد معافیت مالیاتی کتابفروشان

محمود آموزگار در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عدم اجرای تام و تمام قانون معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان گفت: مواد 15 و 16 آئین‌نامه اجرایی بند «ل» ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، مشکلات بسیار زیادی را برای همه مشاغل حوزه فرهنگ ایجاد کرده است.

وی افزود: متاسفانه معافیت مطلقی که در قانون به این مشاغل اعطا شده، توسط این آئین نامه مقید و مشروط به انجام وظایف و تکالیف از سوی مشمولان شده است. در واقع بر این اساس چنانچه سازمان امور مالیاتی به این نتیجه می‌رسید که مشاغل یادشده تکالیفشان را انجام نداده‌اند، به استناد ماده 16 این آئین‌نامه آنها را از معافیت مالیاتی محروم می‌کرد.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران ادامه داد: چون به نظر ما این آئین‌نامه آشکارا یک اقدام خلاف قانون بود، طی نامه‌ای به رئیس جمهور موضوع را پیگیری کردیم و خوشبختانه ایشان هم به موضوع توجه کرد و تابستان امسال طی ابلاغی، دستور تعلیق آن را به مدت 6 ماه و تا هنگام اصلاح آئین‌نامه صادر کرد.

آموزگار در توضیح بیشتر این نکته یادآور شد: این بخشنامه از 1/5/91 و طی بخشنامه‌ای که سازمان امور مالیاتی به شعب خود در سراسر کشور ابلاغ کرده، به اجرا درآمده است، اما چون مدت زمان زیادی به پایان این مهلت 6 ماهه نمانده است، نگرانی در مورد اخذ مالیات از کتابفروشی‌ها کمافی‌السابق وجود دارد.

وی تاکید کرد: فی‌الواقع این مهلت اول بهمن امسال به پایان می‌رسد و به همین خاطر ما نامه دیگری به رئیس جمهور نوشتیم و در آن تصریح شده چنانچه مهلت تعلیق این آئین نامه تمدید نشود، ما دوباره به نقطه صفر بازخواهیم گشت.

دبیر اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران در پاسخ به این سئوال که آیا خبر اعلام شده از سوی سرپرست معاونت امور فرهنگی وزارت ارشاد در مورد دستور رئیس جمهور در مورد معافیت 100 درصد مالیاتی انتشاراتی‌ها و کتابفروشی‌های کشور، به معنای پذیرش درخواست اتحادیه مذکور از سوی رئیس جمهور است، گفت: دقیقاً نمی‌دانم منظور آقای اسماعیلی از این معافیت صد در صدی چه بوده اما با توجه به جمله آخر صحبت‌هایشان امیدوارم منظورشان همان موافقت رئیس جمهور با درخواست استمهال ما در مورد اجرای این آئین نامه بوده باشد.

چندی پیش علی اسماعیلی، معاون امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از معافیت 100 درصد مالیاتی انتشاراتی‌ها و کتابفروشی‌های کشور بدون توقیف و یا اعمال محدودیت خبر داده بود.

در جمله آخر آن خبر هم به نقل از سرپرست معاونت فرهنگی وزارت ارشاد آمده بود: با توجه با دستور ریاست جمهوری در این ‌باره، این معافیت تا بررسی و تصمیم‌گیری‌های جدید ادامه خواهد داشت.