به گزارش خبرنگار مهر، با وجود سابقه 10 ساله در آموزش‌های دانشگاهی صنعت چاپ، تا به حال کتاب‌های زیادی مانند این کتاب در کشورمان به چاپ نرسیده است. با این حال شاید بتوان در نشریات تخصصی و به صورت پراکنده، مطالبی را در زمینه چاپ فلکسو پیدا کرد.

صنعت فلکسوگرافی مدیون به وجود آمدن سوپرمارکت‌ها و مراکز خرید بعد از جنگ جهانی دوم است. سوپر مارکت‌ها روش‌های خرید مردم را رشد و توسعه دادند. قبل از سوپرمارکت‌ها، مردم به خواروبارفروشی‌ها متکی بودند. در این‌گونه مغازه‌ها اقلام قابل فروش محدود و قابلیت انتخاب ناچیز بود. در سوپرمارکت‌های جدید، مشتری می‌تواند اقلام خود را، از بین نام‌های تجاری مختلف انتخاب کند که این باعث رقابت در بازار و تولید بالای محصولات و بسته‌بندی آن‌ها می‌شود. همین امر باعث رشد روزافزون فلکسوگرافی شده است.

در حال حاضر تنها تعداد بسیار کمی از منابع فارسی مرتبط با صنعت چاپ و بسته‌بندی در کشورمان وجود دارد. کمبود این منابع به خصوص در مورد چاپ فلکسوگرافی که در بسته‌بندی کاربرد گسترده‌ای دارد، بسیار محسوس است. کتاب «مبانی و ماشین‌آلات چاپ فلکسو» دربردارنده اطلاعاتی پایه و تخصصی درباره تجهیزات، ماشین‌آلات و فرایند چاپ فلکسوگرافی از طراحی تا چاپ است.

فلکسوگرافی و تعاریف مرتبط با آن در فصل اول کتاب که «مقدمه‌ای بر چاپ فلکسوگرافی» نام دارد مطرح می‌شوند. فصل دوم کتاب «تاریخچه فلکسوگرافی» است. «مبانی فلکسوگرافی» عنوان فصل سوم کتاب است که در آن درباره موضوعاتی چون لترپرس، مبانی مکانیکی فلکسوگرافی، ابزار چسباندن پلیت و نمونه‌گیری، ماشین‌های فلکسوگرافی با تغذیه ورقی و.... بحث شده است.

«طراحی در چاپ فلکسو» و «هنر تولید» عنوان فصول چهارم و پنجم این کتاب است. در فصل ششم هم مباحثی چون پلیت‌های لاستیکی، پلیت‌های فتوپلیمر، فرایند ساخت پلیت در ماشین‌های تخت و ... با عنوان «پلیت‌های چاپ فلکسوگرافی» مطرح شده است. فصل هفتم و هشتم کتاب هم به ترتیب درباره «اتصال پلیت و نمونه‌گیری» و «ماشین‌های چاپ فلکسوگرافی» است. فصل نهم کتاب هم آخرین فصل آن است و درباره «ماشین‌های رول کم عرض‌»‌ است.

در قسمتی از این کتاب می‌خوانیم:

فیلم‌ها در معرض گرما نرم‌تر می‌شوند و استقامت خود را از دست می‌دهند و حتی ممکن است کش بیایند. برای خشک کردن مرکب به مقداری حرارت در عملیات چاپ نیاز است، ولی این گرما و حرارت باید به دقت کنترل شود. برای کنترل حرارت فیلم‌ها معمولا از نوردهای خنک کننده استفاده می‌شود. این نوردها بین خشک‌کن آخر و رول جمع‌کن نصب می‌شوند؛ جایی که به کاهش دمای فیلم نیاز است. رول پس از عبور از خشک‌کن، از روی نوردهای خنک‌کننده که آب سرد درون آن‌ها جریان دارد عبور می‌کند و خنک می‌شود. در واقع گرما از سطح چاپی به سطح نورد، با رسانایی و انتقال از جداره نورد خنک‌کننده به مایع سردکننده داخل آن، از طریق همرفت منتقل می‌شود.

این کتاب با 271 صفحه، شمارگان هزار جلد و قیمت 15 هزار تومان منتشر شده است.