حضور نارنجی پوشان در میدان ونک

به گزارش خبرگزاری مهر، پورقاسم شهردار ناحیه 6 شهرداری منطقه 3 تهران اعلام کرد: این نمایش با موضوع فرهنگ شهروندی و با شیوه آموزشی تهیه شده و روش صحیح دفع زباله و شیوه تفکیک زباله را آموزش می‌دهند و از شهروندان درخواست می شود به عنوان همیار محیط زیست و بازیافت در محیط خانه و شهر خود فعالیت داشته باشند و پسماند خشک جمع آوری شده را به عوامل سیار و غرفه های مستقر در محلات تحویل دهند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه خاطرنشان کرد: فرآیند بازیافت علاوه بر کاستن از حجم مواد زائد و زباله ها موجب صرفه جویی در مصرف انرژی و منابع طبیعی می شود و از سوی دیگر به پاکیزگی محیط زیست کمک می کند.

پورقاسم با بیان این مطلب که این گروه از ساعت 30/10 صبح فردا بیستم آذرماه در این محل حضور دارد گفت: این برنامه با هدف ارتقاء آموزش فرهنگ شهروندی و افزایش آگاهی شهروندان در امر تفکیک زباله از مبدا و جمع آوری مواد زائد قابل بازیافت برگزار می شود.

وی با تاکید بر اطلاع رسانی و آموزش چهره به چهره در خصوص تفکیک پسماند خشک از تر افزود: این منطقه همواره تلاش سعی کرده است در زمینه بازیافت اقدامات موثری انجام دهد و امر تفکیک پسماندها در این منطقه پیشرفت مطلوبی داشته است.

پورقاسم یادآور شد: در این نمایش خیابانی همچنین شهروندان با هزینه هایی که جمع آوری و تفکیک پسماند برای مدیریت شهری به همراه دارد آشنا می شوند.

وی تصریح کرد: در جریان برنامه آموزشی تئاتر بازیافت مفاهیم و نکات آموزشی در زمینه بازیافت به واسطه برنامه شاد به شهروندان انتقال داده می شود و در پایان هر برنامه پس از طرح سوال جوایزی به شرکت کنندگان اعطا می شود.

شهردار ناحیه 6 با اشاره به اهمیت ارائه آموزش از طریق نمایش ابراز کرد: اجرای تئاتر خیابانی در همه محله ها در سر لوحه برنامه های آموزش بازیافت به شهروندان است که با عناوین مرتبط با حقوق و تکالیف شهروندی در حوزه های اجتماعی، حوزه ترافیک وسایر موضوعات اجرا خواهد شد.