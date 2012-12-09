آب سد تالوار سریعتر به تصفیه خانه همدان برسد

به گزارش خبرنگار مهر، علی محمد آزاد یکشنبه در ستاد طرح های مهر ماندگار استان همدان افزود: پروژه آبرسانی از سد تالوار به همدان برای تثبیت حق آبه استان باید در مدت پنج سال اجرایی شود.

وی گفت: در نظر داریم تا سال آینده با لوله گذاری آب را وارد تصفیه خانه همدان کنیم تا این تصفیحه خانه نیز به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: برای انتقال آب سد تالوار به استان همدان 130 میلیارد تومان هزینه نیاز است.

دریچه های سد سرابی نصب و تا 15 روز آینده آبگیری انجام شود

استاندار همدان ضمن ابراز نارضایتی از روند اجرای سد سرابی تویسرکان گفت: با این وضعیت پروژه ممکن است سیلاب های امسال را از دست بدهیم بنابراین باید هر چه سریعتر دریچه های سد سرابی نصب و تا 15 روز آینده آبگیری انجام شود.

وی از برقراری پروازهای فرودگاه همدان به مشهد مقدس یک سال زودتر از موعد مقرر ابراز رضایت کرد و افزود: پرواز به نجف اشرف به زودی برقرار می شود و شرکت های جهانگردی و زیارتی باید برای ثبت نام زائران اقدام کنند چرا که دیگر مشکل باند فرودگاه رفع شده است.

آزاد عنوان کرد: مذاکرات خوبی با صندوق بیمه عشایر صورت گرفته و آنها اعلام آمادگی کردند که در طرح های نیمه تمام سرمایه گذاری کنند و همچنین در پروژه های اقتصادی جدید که نیاز به سرمایه دارند نیز شرکت کنند.

وی در مجموع وضعیت اجرای طرح های مهر ماندگار را قابل قبول ارزیابی کرد و افزود: این پروژه ها به علت زمان بر بودن و تأثیرگذاری به مهر ماندگار نام گرفته اند که باید در تاریخ های مقرر خود افتتاح شوند.

وی ادامه داد: برخی از طرح ها با مشکل تأمین اعتبار روبرو هستند که با پیگیری لازم از محل منابع مختلف طرح های مهر ماندگار تأمین اعتبار خواهند شد و این امر اتمام به موقع پروژه ها را به دنبال دارد.

34 طرح مهر ماندگار در همدان فعال است

معاون عمرانی استاندار همدان نیز با بیان اینکه 34 پروژه مهرماندگار در استان وجود دارد، گفت: عملیات ساخت این طرح ها از سال گذشته سرعت گرفته اس.

خسرو سامری افزود: براساس پیگیری های صورت گرفته در ماه گذشته شاهد بهره برداری دو پروژه راه همدان- قروه یا سنندج و بهره برداری از باند فرودگاه همدان بودیم که یکسال زودتر از موعد انجام شد.

خسرو سامری ادامه داد: قسمت اعظم پروژه های باقیمانده مهر ماندگار در فازهای مختلف در حال انجام است که برخی از آنها بزرگ و کلان و نمونه آن راه آهن همدان است که کارهای زیرسازی آن به اتمام رسیده و روسازی آن در حال انجام است.

وی با بیان اینکه 55 کیلومتر از آزادراه همدان- ساوه آماده بهره برداری است، عنوان کرد: بخش عمده راه های روستایی نیز آسفالت و گاز رسانی به روستاها انجام شده است که در ایام دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی همچنین از تأمین اعتبار پروژه های رزن ساخت و پتروشیمی هگمتانه از بانک ملی خبر داد و افزود: طبق مصوبات قرار بر این شد که بانک ملی تسهیلات 12 میلیارد تومانی به شرکت رزن ساخت پرداخت کند و 9 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی هگمتانه تخصیص دهد.