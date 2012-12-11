6 میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد جذب شد

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر شیخ آزادی شامگاه دوشنبه در جلسه ستاد پروژه های مهر ماندگار استان لرستان اظهار داشت: در مجموع 11 میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد از محل پروژه های مهر ماندگار مصوب شده که از این میزان تا کنون 6 میلیارد تومان به استان اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد جزء طرحهای مهر ماندگار قرار گرفته است، تصریح کرد: با اقدامات انجام شده این بیمارستان ظرف هفته های آینده به صورت فاز بندی اقدام به پذیرش بیمار خواهد کرد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان لرستان با اشاره به اعتبار مورد نیاز برای تجهیز کامل بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد عنوان کرد: در مجموع 25 میلیارد تومان برای تجهیز بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نیاز است.

شیخ آزادی یادآور شد: برای احداث بیمارستان شهید رحیمی خرم آباد نیز بیش از 25 میلیارد تومان صرف شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت جذب نیروی انسانی مورد نیاز این بیمارستان تاکید کرد و خواستار حمایت و همکاری استانداری لرستان برای صدور مجوز استخدام نیروی مورد نیاز این بیمارستان شد.