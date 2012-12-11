آمادگی مجلس برای رفع خلاءهای قانونی محیط زیست/ محیط زیست مسئول آلودگی هوا

محمدرضا تابش در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس آماده رفع خلاهای قانونی حوزه محیط زیست است، افزود: طی نشستی که اعضای فراکسیون با مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست داشتند به مدیران این سازمان اعلام کردیم که مجلس آماده اصلاح قوانین موجود یا تصویب قوانین جدید در حوزه محیط زیست است.

نماینده مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بر این اساس از مسئولان سازمان محیط‌زیست خواستیم تا خلاء‌های قانونی حوزه محیط زیست را بررسی و پیشنهادات خود را ارائه کنند تا در صورت لزوم طرحی از سوی مجلس یا لایحه‌ای از سوی دولت برای رفع آنها پیشنهاد شود.

محیط زیست مسئول اصلی آلودگی هوا شناخته شد

وی درباره اظهارات مطرح شده از سوی مسئولان سازمان حفاظت محیط زیست مبنی بر قانع شدن فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس شورای اسلامی از توضیحات معاونان این سازمان درباره آلودگی هوا، افزود: در جلسه‌ گذشته فراکسیون محیط زیست مجلس با معاونان سازمان حفاظت محیط زیست بحث آلودگی هوا بررسی و در جمع‌بندی نهایی، سازمان حفاظت محیط زیست مسئول اصلی آلودگی هوا شناخته شد.

نماینده مردم اردکان در مجلس یادآور شد: در این جلسه بنا شد تا کوتاهی و قصور احتمالی سایر دستگاه‌ها در همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست در بحث کاهش آلودگی هوا در جلسات بعد به نمایندگان مجلس اعلام شود.

محیط زیست به زودی گزارش مدونی از وضعیت پلنگ دماوند به مجلس ارائه می دهد

تابش ابراز امیدواری کرد، ارائه مباحث و راهکار‌های کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست و اعضای فراکسیون محیط زیست مجلس در نهایت منتج به نتیجه مطلوب در بحث کاهش آلودگی هوا شود.

رئیس فراکسیون محیط زیست وتوسعه پایدار مجلس شورای اسلامی، درباره پیگیری فراکسیون محیط زیست درمورد پلنگ دماوند، گفت: از آنجا که در این زمینه ابهاماتی وجود دارد، قرار است گزارش کارشناسی و بررسی‌های انجام شده از سوی سازمان حفاظت محیط زیست تدوین و به مجلس ارائه شود.