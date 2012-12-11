تجهیز اتوبوس های بخش خصوصی تبریز به دستگاه کارتخوان

یعقوب وحیدکیا در گفتگو با خبرنگار مهر در این باره اظهار داشت: برای کاهش تنش های موجود بین مسافران و رانندگان بخش خصوصی همکار با شرکت واحد اتوبوسرانی تبریز عقد قرارداد این پروژه با بخش خصوصی به مبلغ 38 میلیارد ریال انجام شد که تا سه ماه نخست سال آینده 400 دستگاه اتوبوس به این سامانه مجهز شوند.

وی با تشریح عملکرد معاونت متبوع خود در خصوص حمل و نقل درون شهری در بخش اتوبوسرانی اظهار داشت: خوشبختانه طی سالهای اخیر ناوگان اتوبوسرانی تبریز تغییرات عمده ای داشته است که از نمونه های بارز آن افزایش اتوبوس ها از 400 دستگاه به 700 دستگاه بود.

وحیدکیا اضافه کرد: با برنامه ریزی های شهرداری تبریز تلاش بر آن شده تا هیچ خودرویی در تعمیرگاه معطل نماند و از این رو برای اجرایی شدن آن 40 نفر نیروی فنی متخصص و دانشگاهی جذب شده است.

معاون حمل و نقل و ترافیک شهردار تبریز ادامه داد: برای افزایش میزان جابجایی مسافران اقدام به راه اندازی خطوط ویژه در این کلانشهر شده است که شامل 14 مسیر در مجموع به مسافت 60 کیلومتر می شود و باید این میزان به 100 کیلومتر افزایش یابد.

وی سیاست این معاونت را تبدیل کردن استفاده از اتوبوس به عنوان یک اولویت مسافرت درون شهری برای مردم عنوان کرد و ادامه داد: تنها در مسیر راه آهن تا میدان بسیج روزانه 25 درصد مسافران تبریزی جابجا می شوند که رقم قابل توجهی از مسافرتهای درون شهری است.

وحیدکیا تصریح کرد: با برنامه ریزی های صورت گرفته در این خطوط سرعت انتقال مردم از 18 کیلومتر در ساعت به 20 کیلومتر در ساعت افزایش یافته است.

وی همچنین از اقدام شهرداری تبریز برای خرید حداقل 50 دستگاه اتوبوس دو کابین با اعتباری بیش از 40 میلیارد تومان خبر داد و گفت: افزایش این میزان اتوبوس با نرخ ارز فعلی که مورد تاکید شهردار تبریز است می تواند بسیاری از مشکلات در زمینه این بخش از حمل و نقل شهری را رفع کند.

وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مهر که علت دودزایی اتوبوسهای شهری چیست گفت: متاسفانه میزان گوگرد موجود در گازوئیل تحویلی به این شرکت بیشتر از حد استاندارد معمول است که در این زمینه با شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی رایزنی شده تا ما نیز مثل تهران از سوخت استاندارد بهره مند شده و کاهش آلودگی را شاهد باشیم.