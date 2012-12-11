حماسه نهم دی ماه به یک فرهنگ و باور در جامعه تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، حسن سعدالدین صبح سه شنبه در نشست برنامه ریزی ستاد بزرگداشت حماسه یوم الله نهم دی شهرستان سمنان در محل فرمانداری این شهرستان با بیان اینکه دشمن در فتنه 88 تلاش کرد تا عمود خیمه انقلاب اسلامی را مورد تهاجم قرار دهد، گفت: در ادامه راه انقلاب نیز دشمن دست از فتنه بر نمی‌دارد بنابراین ما باید اهمیت حماسه نهم دی ماه را درک کرده و آن را به یک فرهنگ و باور تبدیل کنیم.

پایبندی به اصل ولایت فقیه مهمترین شاخصه ملت ایران

وی ضمن تاکید برپایبندی به اصل ولایت فقیه به عنوان یکی از مهمترین شاخصه های بارز ملت ایران، گفت: مردم ما در 9 دی با پایبندی به این اصلف توطئه های فتنه گران و دشمنان نظام را بار دیگر خنثی کردند.

سعدالدین بر شناسایی و تبیین لایه های عمیق پیدایش و ظهور حماسه 9 دی به عنوان جریان مهم تاریخی تاکید کرد و گفت: حماسه ۹ دی یک حماسه خودجوش مردمی بود و با وجود تحریم رسانه های خارجی و مزدور، مردم با حضور خود در روز ۹دی سال ۸۸ باعث ماندگار شدن این حماسه و واکسینه کردن انقلاب اسلامی شدند.

فرماندار شهرستان سمنان با اشاره به ابعاد گسترده و حجم عظیم مردمی این حماسه ماندگار یادآورشد: مقام معظم رهبری از حادثه ۹ دی به عنوان، تجلی دست قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب یاد کردند که این بیان مقام معظم رهبری عمق فتنه را نشان می دهد.

نهم دی نشان دهنده بصیرت، دشمن شناسی و غیرت دینی مردم آگاه ایران



وی با اشاره به حماسه آفرینی مردم در 9 دی سال 88، گفت: این روز نشان دهنده بصیرت، دشمن شناسی و غیرت دینی مردم آگاه ایران اسلامی بود.

سعدالدین با بیان اینکه حضور میلیونی مردم مسلمان ایران در راهپیمایی این روز در واکنش به حرمت شکنی عوامل و ایادی فتنه در روز عاشورا، حماسه ای بی نظیر در تاریخ انقلاب بود، اظهار داشت: در این روز تاریخی با حضور همه اقشار مردمی پیروی از مکتب اسلام و ولایتمداری تجسم پیدا کرد.

وی با اشاره به حضور هوشمندانه و بموقع مردم پس از حوادث روز عاشورای سال88، 9 دی را مبنای یک حرکت بزرگ و با بصیرت خواند که مردم بزرگ کشورمان همچون باران که آلودگی ها را پاک می کند این فتنه را از میهن اسلامی پاک کردند.

نهم دی به عنوان قله افتخارات ملت ایران به ثبت رسیده



رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این نشست گفت: نهم دی به عنوان قله افتخارات ملت در جنگ نرم و عملیات روانی دشمن و به عنوان نقطه عطفی در راستای نمایش اتحاد و انسجام ملی ایرانیان حول محور ولایت در تاریخ انقلاب اسلامی به ثبت رسید و برای همیشه ماندگار شد.

حجت الاسلام حسین ذوالفقاری خواستار تبیین جایگاه و نقش رهبری در حراست از اصول و خطوط کلی حرکت انقلاب شد و گفت: ظهور حماسه ای مانند 9 دی از نتایج اعتقاد راسخ مردم ایران به دین و ائمه اطهار(ع) است.

حماسه نهم دی خروش مردم در حمایت از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بود

وی در خصوص تأثیر حماسه 9 دی بر افزایش مشارکت مردمی و حضور داوطلبان شایسته، بیان داشت: این حماسه، خروش مردم در حمایت از ولایت فقیه و نظام جمهوری اسلامی بود.

ذوالفقاری همچنین افزود: نهم دی روز تجدید میثاق امت با امامت و نمایش همدلی و همبستگی ملی ایرانیان و اعلام بیعت مجدد با مقام عظمای ولایت بود.

تجلی شکست و خفت دشمنان این مرز و بوم در حماسه 9 دی

امام جمعه موقت سمنان نیز در این جلسه با اشاره به دستاوردهای کشور در سایه رهبری مقام معظم رهبری، عزت ایران اسلامی را مرهون رهبری منسجم دانست و خاطرنشان کرد: 9 دی روز بصیرت و میثاق با ولایت است.

حجت الاسلام محمدباقر عبدوس تصریح کرد: حماسه 9 دی حرکت خود جوش مردم در حمایت از انقلاب و رهبری، چشم فتنه گران را خیره کرد و بار دیگر دشمنان این مرز و بوم را به شکست، خفت و ذلت کشاند.

9 دی یوم الله است

وی اظهار کرد: مقام معظم رهبری فرمودند" راهپیمایی 9 دی تجلی قدرت خدا و حرکتی ماندگار در تاریخ انقلاب اسلامی است" که از این سخن استنباط می شود که 9 دی یوم الله است که به روزهای تاریخی انقلاب اسلامی اضافه شده است.

عبدوس تصریح کرد: فتنه 88 به واسطه سه عنصر حضور مردم، ایمان و عبودیت آنها و رهبری نظام خنثی شده و از بین رفت و نمود قدرت و تدبیر مقام معظم رهبری را در خنثی کردن این فتنه شاهد بودیم.

بنا بر این گزارش: در این نشست ستاد کمیته های دانش آموزی، دانشجویی، طلاب و روحانیان، بانوان، هنری و رسانه ای تشکیل شد و مقرر شد برنامه های امسال با رویکرد فرهنگی، تبیینی و تبلیغی برای اقشار مردم به اجرا درآید.