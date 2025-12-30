به گزارش خبرنگار مهر، داود شمس صبح سه شنبه در مراسم بزرگداشت یومالله نهم دی که در مصلای امام خمینی (ره) کرج برگزار شد، با اشاره به اهمیت این روز تاریخی گفت: شانزدهمین سالگرد یومالله نهم دی را در شرایطی تکریم میکنیم که دشمنان این ملت، امسال نقاب از چهره خود برداشتند.
وی با یادآوری حوادث سال ۱۳۸۸ افزود: دشمن در فتنه سال ۸۸ امید داشت با بهرهگیری از بستر انتخابات و با تکیه بر عوامل داخلی، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را از مسیر اصلی خود منحرف کند اما با هدایت رهبر معظم انقلاب و بصیرت مردم، نقشههای آنان نقش بر آب شد و غبار فتنه با آگاهیبخشی و روشنگری رهبری فرو نشست.
شمس اظهار کرد: هشت ماه کشور درگیر حادثه فتنه بود و دشمنان حتی به مقدسات و شعارهای اصلی انقلاب تعرض کردند، اما ملت ایران با خون حسینی خود به صحنه آمد و ریشه فتنه را از بین برد و آن حماسه ماندگار نهم دی را آفرید.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان البرز اضافه کرد: ملت ایران با ملتهای دیگر متفاوت است؛ اگر در دهها کشور، دشمنان توانستهاند انقلابهای رنگین به راه اندازند یا حاکمیتها را ساقط کنند، ملت ایران در یومالله نهم دی نشان داد که اینجا ایران اسلامی، کشور امام زمان (عج) و سرزمین ایمان و اعتقاد است.
وی با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن در سالهای اخیر ادامه داد: امروز دشمن در یک جنگ سخت با ملت ایران روبهروست و امید دارد از طریق آشوب و اغتشاشهای داخلی به اهداف خود برسد، اما همانطور که رهبر معظم انقلاب تأکید کردند، دشمن متوهم است و ملت ما را نمیشناسد.
شمس تصریح کرد: با لطف الهی، درایت رهبری و انسجام ملی مردم، ملت ایران توانست با بصیرت و شناخت، در برابر دشمن بایستد و نقشههای آنان را ناکام بگذارد.
وی در پایان سخنانش عنوان کرد: ملت ایران بر اعتقاد راسخ خود ایستاده است؛ اعتقادی که بر پایه ایمان به وعدههای الهی و آمادگی برای زمینهسازی ظهور حضرت ولیعصر (عج) است.
