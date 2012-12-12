ابعاد مختلف هنر عاشورایی نقد نشده است/لزوم ساخت مستند درباره عزاداری ها

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم فیاض اظهارکرد: خلا موجود در حوزه هنر دینی منوط به خلا فکری است.

وی همچنین خواستار ساخت آثار مستند با محوریت برگزاری آیین های عزاداری ایام عزاداری امام حسین(ع) مسلمانان در کشور های مختلف چون آمریکا، اندونزی، پاکستان و کشور های مختلف شد.

وی بهترین زبان برای معرفی رشادت ها امام حسین (ع) را هنر دانست و گفت: برای معرفی امام حسین(ع) و هنر دینی باید نسبت به جمع آوری آثار مختلف فرهنگی، هنری، شعر، موسیقی، عکس اهتمام ورزید چرا که هنر زبانی بین المللی است.

این داور جشنواره فیلم فجر با اشاره به این مطلب که برگزاری سوگواره ها یی با محوریت هنر عاشورایی می تواند در جهانی شدن واقعه عاشورا کمک شایانی داشته باشد، اذعان داشت: معرفی عاشورا در ابعاد رسانه ای، فیلم، تصویر در معرفی جهانی واقعه عاشورا تاثیر گذار است.

لازم به ذکر است، چهارمین سوگواره سراسری لحظه های عاشورایی در بخش های فیلم، فیلنامه و عکس برگزار می شود.