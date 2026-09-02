به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهارشنبه در دیدار با جمعی از مسئولان آستان قدس رضوی با قدردانی از فعالیت‌ها و اقدامات صورت‌گرفته در آستان مقدس حضرت امام رضا(ع)، گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مدیریت آستان قدس رضوی، توجه ویژه به جامعه مخاطب و تکریم مردم با نگاه و فرهنگ رضوی است.

نماینده ولی فقیه دراستان و امام جمعه بوشهر با اشاره به تحولات صورت‌گرفته در این مجموعه، اظهار کرد: نگاه بلند و همت والا در مدیریت امور، از ویژگی‌های مهمی است که می‌تواند زمینه‌ساز تحول و گسترش خدمات به مردم باشد.

فرهنگ رضوی بر احترام، کرامت و امیدآفرینی برای مردم استوار است

وی با اشاره به سیره اهل‌بیت(ع) و ضرورت تکریم مردم، افزود: فرهنگ رضوی بر احترام، کرامت و امیدآفرینی برای مردم استوار است و هر کسی که با امید به درگاه اهل‌بیت(ع) روی می‌آورد، نباید احساس ناامیدی کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر با اشاره به تحولات مدیریتی آستان قدس رضوی در سال‌های گذشته، تصریح کرد: در دوره‌های مختلف، اقدامات ارزشمندی در این مجموعه انجام شده و پس از فعالیت‌های عمرانی و توسعه‌ای، تحولات فرهنگی، اجتماعی و نرم‌افزاری نیز با جدیت دنبال شده است.

آیت‌الله صفایی بوشهری با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم آیت‌الله واعظ طبسی و شهید آیت‌الله سیدابراهیم رئیسی، گفت: شهید رئیسی نگاه ویژه‌ای به مردم و خدمت‌رسانی داشت و در رفتار و مدیریت خود بر ساده‌زیستی، مساوات و توجه به مردم تأکید می‌کرد.

وی ادامه داد: آستان قدس رضوی باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های گسترده خود، نگاه حضرت امام رضا(ع) را به سراسر ایران گسترش دهد و همه مردم کشور را در شعاع خدمات و برکات فرهنگ رضوی قرار دهد.

نماینده ولی‌فقیه در استان بوشهر خاطرنشان کرد: در گذشته، بسیاری از مردم سراسر کشور نگاهشان به مشهد و زیارت حضرت امام رضا(ع) بود، اما امروز این نگاه باید دوسویه شود؛ به این معنا که علاوه بر توجه مردم به مشهد، مشهد و آستان مقدس امام رضا(ع) نیز با یک نگاه فراگیر، سراسر ایران و نیازهای مردم را ببیند.

وی تأکید کرد: گسترش فرهنگ رضوی و توسعه نگاه خدمت‌رسانی به مردم، می‌تواند زمینه‌ساز تقویت پیوندهای معنوی، فرهنگی و اجتماعی میان آستان مقدس رضوی و مردم سراسر کشور شود.