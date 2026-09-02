به گزارش خبرنگار مهر، مسعود گودرزی ظهر چهارشنبه در جلسه کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان فارس گفت: در برنامهریزیهای اقتصادی باید ضمن حفظ نقاط قوت اقدامات گذشته، نقاط ضعف شناسایی و برطرف شود و متناسب با ظرفیتها و توانمندیهای موجود، زمینه تقویت فعالیتهای اقتصادی فراهم شود.
وی با اشاره به شرایط فعلی کشور افزود: استمرار فعالیتهای اقتصادی در شرایط سخت، خود یک جهاد اقتصادی است و باید تلاش شود مسیر تولید، سرمایهگذاری، صادرات و توسعه اقتصادی بدون وقفه ادامه پیدا کند.
معاون اقتصادی استانداری فارس با تأکید بر ضرورت هدفمند شدن سرمایهگذاریها گفت: یکی از رویکردهای اصلی استان، شناسایی زنجیرههای ارزش و حلقههای مفقوده آنها و برنامهریزی برای تکمیل این زنجیرههاست.
گودرزی ادامه داد: در برخی حوزههای صنعتی و معدنی زنجیرههای ارزش در استان تکمیل شده، اما در بخشهای دیگر همچنان حلقههایی وجود دارد که باید با سرمایهگذاری و برنامهریزی مناسب تکمیل شوند.
وی تأکید کرد: جهتدهی سرمایهگذاری به سمت تکمیل زنجیرههای ارزش میتواند ضمن ایجاد ارزش افزوده بیشتر، زمینه توسعه صنایع، افزایش تولید و تقویت ظرفیتهای اقتصادی استان را فراهم کند.
توسعه ارتباط بخش خصوصی و دولت
معاون اقتصادی استانداری فارس یکی از نیازهای مهم در مسیر توسعه اقتصادی را تقویت ارتباط میان بخش خصوصی و دولت دانست و گفت: ارتباطات مستقیم میان فعالان اقتصادی، سرمایهگذاران و دستگاههای دولتی باید به شکل جدی دنبال شود.
وی افزود: دستگاههای اجرایی که در حوزه سرمایهگذاری و تولید مسئولیت دارند باید ظرفیتها، امکانات و خدمات خود را به فعالان اقتصادی معرفی کنند و در مسیر رفع موانع نیز نقش فعالتری داشته باشند.
گودرزی با اشاره به ضرورت برگزاری میزهای خدمت تخصصی اظهار کرد: در این میزها موضوعاتی مانند صادرات، رفع موانع تولید و جذب سرمایهگذاری باید به صورت جدی پیگیری شود.
تمرکز بر صنایع پاییندست نفت، گاز و پتروشیمی
وی با اشاره به ظرفیتهای صنعتی فارس گفت: صنایع پاییندست نفت، گاز و پتروشیمی از جمله حوزههایی هستند که ظرفیت قابل توجهی برای توسعه و جذب سرمایهگذاری دارند و باید فرصتهای موجود در این بخشها به شکل تخصصی معرفی شود.
معاون اقتصادی استانداری فارس همچنین بر ضرورت توجه بیشتر به صنایع تبدیلی بخش کشاورزی تأکید کرد و افزود: با توجه به ظرفیتهای تولیدی استان، توسعه صنایع تبدیلی میتواند نقش مهمی در ایجاد ارزش افزوده و تکمیل زنجیره تولید کشاورزی داشته باشد.
گودرزی با اشاره به ظرفیت فارس در حوزه برق و الکترونیک گفت: این صنایع از ظرفیتهای مهم استان هستند و باید زمینه تقویت و توسعه مجدد توان صنعتی آنها فراهم شود.
وی افزود: ظرفیتهای موجود در این بخش باید به شکل عملیاتی مورد توجه قرار گیرد و سرمایهگذاری برای تقویت صنایع برق و الکترونیک در مسیر توسعه اقتصادی استان قرار بگیرد.
گردشگری محور مهم اقتصاد فارس
معاون اقتصادی استانداری فارس همچنین گردشگری را یکی از ظرفیتهای مهم اقتصادی استان عنوان کرد و گفت: با توجه به ظرفیتهای گسترده فارس، اقتصاد گردشگری باید به عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی استان مورد توجه قرار گیرد.
گودرزی افزود: سند توسعه گردشگری استان تهیه شده و در تدوین آن از نظرات مدیران و فعالان این حوزه استفاده شده است.
وی ادامه داد: سرمایهگذاری در حوزه گردشگری و ایجاد زیرساختهای مورد نیاز میتواند زمینه استفاده بیشتر از ظرفیتهای استان و ایجاد رونق اقتصادی را فراهم کند.
گودرزی با اشاره به ظرفیتهای حوزه هنر نیز اظهار کرد: صنایع وابسته به هنر میتوانند در کنار سایر بخشهای اقتصادی مورد توجه قرار گیرند و پیوند این ظرفیتها با فعالیتهای اقتصادی میتواند به توسعه و تحول اقتصادی استان کمک کند.
تجربههای گذشته باید به منفعت اقتصادی تبدیل شود
معاون اقتصادی استانداری فارس با اشاره به برگزاری نشستهای اقتصادی و سرمایهگذاری در استان گفت: در سال گذشته همایش فرصتهای اقتصادی و سرمایهگذاری با حضور سفرا و جمعی از مقامات ملی برگزار شد و با وجود محدودیت زمانی، اتفاق مهمی برای فارس رقم خورد.
وی افزود: اگرچه شرایط جنگی اجازه نداد بخشی از نتایج این نشستها و ارتباطات به منفعت اقتصادی برای استان تبدیل شود، اما مسیر فعالیت و تلاش اقتصادی همچنان ادامه دارد و باید از ظرفیتهای ایجادشده برای دستیابی به نتایج عملی استفاده کرد.
توسعه اقتصادی نیازمند مشارکت همه دستگاههاست
گودرزی تأکید کرد: توسعه اقتصادی و جذب سرمایهگذاری مسئولیت یک دستگاه خاص نیست و همه دستگاههای اجرایی باید در این مسیر مشارکت داشته باشند.
وی افزود: صنعت، معدن و تجارت اگرچه در حوزه برگزاری و مجوز نمایشگاهها مسئولیتهایی دارد، اما توسعه اقتصادی، جذب سرمایه و معرفی ظرفیتهای استان یک کار جمعی و تیمی است و همه دستگاههای تخصصی باید در کنار یکدیگر نقشآفرینی کنند.
معاون اقتصادی استانداری فارس همچنین بر ضرورت اطلاعرسانی گسترده برای معرفی ظرفیتهای استان به فعالان اقتصادی داخلی و خارجی تأکید کرد و گفت: استفاده از ظرفیت وزارت امور خارجه، رایزنان بازرگانی و سازمان توسعه تجارت برای معرفی توانمندیهای فارس باید با جدیت دنبال شود.
گودرزی در پایان خاطرنشان کرد: هدف نهایی اقدامات اقتصادی استان باید عبور از معرفی صرف ظرفیتها و حرکت به سمت ایجاد ارتباطات مؤثر، جذب سرمایه، رفع موانع تولید، تکمیل زنجیرههای ارزش و تبدیل ظرفیتهای موجود به فعالیت اقتصادی واقعی باشد.
نظر شما