محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وزش این تندبادها، در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان شاهد برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی خواهیم بود؛ همچنین پیشبینی میشود تا اوایل هفته آینده، تغییرات دمایی بهصورت نوسانات یک تا دو درجهای باشد.
وی افزود: از اواسط وقت فردا تا اواسط هفته پیش رو، با استقرار جریانات جنوبی، شاهد افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی، ساحلی، مرکزی و تا حدودی غربی خواهیم بود؛ همچنین تا اواسط وقت فردا، سواحل شمال خلیج فارس نیز دارای موج خواهد بود.
سبزه زاری در خصوص وضعیت دما در شبانهروز گذشته توضیح داد: امیدیه با دمای ۴۴ درجه و ایذه با دمای ۱۶.۸ درجه سانتیگراد، بهترتیب گرمترین و خنکترین نقاط استان گزارش شدهاند.
وی در ادامه گزارش وضعیت دمایی اهواز گفت: در شبانهروز گذشته، اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۶ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتیگراد رسیده است.
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