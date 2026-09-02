محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی وزش این تندبادها، در مناطق غربی، جنوبی و مرکزی استان شاهد برخاستن گرد و خاک محلی و موقتی خواهیم بود؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود تا اوایل هفته آینده، تغییرات دمایی به‌صورت نوسانات یک تا دو درجه‌ای باشد.

وی افزود: از اواسط وقت فردا تا اواسط هفته پیش رو، با استقرار جریانات جنوبی، شاهد افزایش رطوبت و شرجی در مناطق جنوبی، ساحلی، مرکزی و تا حدودی غربی خواهیم بود؛ همچنین تا اواسط وقت فردا، سواحل شمال خلیج فارس نیز دارای موج خواهد بود.

سبزه زاری در خصوص وضعیت دما در شبانه‌روز گذشته توضیح داد: امیدیه با دمای ۴۴ درجه و ایذه با دمای ۱۶.۸ درجه سانتی‌گراد، به‌ترتیب گرم‌ترین و خنک‌ترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی در ادامه گزارش وضعیت دمایی اهواز گفت: در شبانه‌روز گذشته، اهواز به بیشینه دمای ۴۲.۶ و کمینه دمای ۲۷.۵ درجه سانتی‌گراد رسیده است.