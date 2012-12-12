«فصل دانایی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، از مجموعه زندگی مصور امام خمینی (ره) 10 عنوان کتاب به صورت دنبالهدار منتشر میشود که چهارمین عنوان از این مجموعه «فصل دانایی» به تازگی توسط موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) چاپ شده است.
کتابهای مجموعه زندگی مصور امام خمینی (ره) به صورت کاملا تصویری چاپ میشوند. نویسنده این مجموعه محمد اجاقی است و سیدحسن سلطانی، سحر فتاحی و احمد رفیعی هم تصویرگری این کتابها را به عهده داشتهاند. داستان کتاب چهارم این مجموعه از جایی آغاز میشود که حاج شیخ عبدالکریم یزدی که امام به خاطر او به اراک آمده، به قم میرود. چهارماه پس از مهاجرت ایشان، امام نیز به قم مهاجرت میکند.
روحالله درس خارج و عمده تحصیلات خود را نزد حاج شیخ عبدالکریم میگذراند. در این مقطع روز به روز، شیفتگی امام به استادش بیشتر میشود. در ادامه داستان دوران طلبگی امام خمینی (ره) در حوزه علمیه تصویر شده است. شروع زندگی مشترک و میلاد آقا مصطفی فرزند ارشد امام خمینی (ره) از دیگر وقایعی هستند که به کمک نقاشیهای سلطانی، فتاحی و رفیعی روایت شدهاند.
تولد، تنهایی، مشق زندگی، فصل دانایی، آغازگر فریاد، دور از وطن، مسافر نجف، رسول صبح، در سنگر دفاع و سفر آخر عناوین کتابهایی هستند که از مجموعه زندگینامه مصور امام خمینی (ره) در بخش کتاب دوست موسسه چاپ و نشر عروج وابسته به تنظیم و نشر آثار امام خمینی منتشر میشوند.
این کتاب با 47 صفحه مصور رنگی، شمارگان 3 هزار نسخه و قیمت 3900 تومان منتشر شده است.
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