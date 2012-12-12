دومین انتخابات هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی کرج برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، انتخابات دومین مجمع کانون کارگران بازنشسته تامین اجتماعی شهرستان کرج با حضور کارگران بازنشسته، معاون روابط کار و رئیس و کارشناسان تشکلات کارگری و کارفرمایی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و اعضای هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان کرج پیش از ظهر چهارشنبه در تالار شهیدان نژاد فلاح کرج برگزار شد.



رئیس تشکلات کارگری و کارفرمایی استان البرز در ابتدای جلسه با تشریح روند این انتخابات و فعالیتهای کانون گفت: در اجرای اصل 29 قانون اساسی و به استناد ماده 134 قانون کار، کارگران و مدیران بازنشسته تامین اجتماعی در صورتی که تعداد آنها به حد نصاب 50 نفر برسد می توانند نسبت به تاسیس کانون کارگران و مدیران بازنشسته در همان شهرستان اقدام کنند.



راحل قدسی افزود: انتخاب اعضای هیئت مدیره و بازرسان مجمع این کانون نیز هر ساله از طریق انتخابات انجام می شود و در این دوره در شهرستان کرج 37 نفر کاندیدای هیئت مدیره و هشت نفر کاندیدای بازرسی کانون هستند که در انتخابات با یکدیگر به رقابت می پردازند.



رئیس هیئت مدیره کانون بازنشستگان شهرستان کرج نیز ضمن ارائه گزارش عملکردی از فعالیتهای موثر کانون گفت: وظیفه اساسی این کانون، استیفای حقوق صنفی و خواسته های مشروع و قانونی بازنشستگان و همچنین ارائه خدمات بهداشتی و درمانی، انجام امور بیمه تکمیلی، اختصاص وام ها، هماهنگی برای اعزام بازنشستگان به سفرهای زیارتی و سیاحتی، ایجاد صندوق تعاون و نیز تامین منافع و رفاه مستمری بگیران و بازنشستگان استان است.



75 هزار مستمری بگیر تامین اجتماعی در البرز



قلی شادبخش همچنین یادآور شد: در مجموع بیش از 75 هزار بازنشسته و مستمری بگیر تامین اجتماعی در استان البرز زندگی می کنند و تمامی تلاش ما بر این است تا خدماتی در خور شان و صادقانه به بازنشستگان عزیز استان ارائه دهیم.



در پایان نیز بازنشستگان آرا خود را به صندوق های رای ریخته و بعد از شمارش آرا توسط هیئت رئیسه منتخب این انتخابات، از مجموع 37 کاندیدای هیئت مدیره در انتخابات مذکور، 11 نفر به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و شش نفر به عنوان عضو علی البدل و از تعداد هشت کاندیدای بازرسی سه نفر به عنوان بازرس اصلی و دو نفر دیگر به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شدند.



ارکان کانون کارگران بازنشسته طبق اساس نامه شامل مجمع عمومی، هیئت مدیره و بازرسان است و این کانونها ملزم هستند علاوه بر ارائه خدمات رفاهی و بهداشتی به کارگران بازنشسته تامین اجتماعی، به ارائه نظرات مشورتی به منظور انتقال تجربیات بازنشستگان به شاغلان در عرصه بازار کار و رشد اقتصادی و کمک به واحدهای تولیدی، خدماتی و صنفی نیز بپردازند.