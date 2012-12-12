  1. سیاست
۲۲ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۱۹

رئیس سازمان انرژی اتمی:

مطالعات ادعایی محور مذاکره با آژانس/ نیروگاه بوشهر نقص فنی ندارد

مطالعات ادعایی محور مذاکره با آژانس/ نیروگاه بوشهر نقص فنی ندارد

رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: مذاکرات با آژانس بین المللی هسته ای در تهران برگزار می شود و کارشناسان آژانس به تهران می آیند و در اینجا با نمایندگان ما مذاکره خواهند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره محورهای  مذاکراتی که در تهران با آژانس انجام خواهد شد، افزود : باید درباره مباحثی که به عنوان مطالعات ادعایی شناخته می شود گفتگو کنیم .

خبرنگار دیگری از وی درباره ادعای برخی رسانه های خارجی مبنی بر وجود نقص فنی در نیروگاه اتمی بوشهر پرسید که عباسی با تکذیب این ادعا گفت : نیروگاه هسته ای بوشهر هیچ گونه نقص فنی ندارد و طبق برنامه های از قبل پیش بینی شده باید بازبینی شود تا بهره بردار ایرانی بتواند از روس ها به عنوان بهره بردار مقدماتی، این نیروگاه را تحویل بگیرد.
 

کد مطلب 1764547

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