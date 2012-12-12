مطالعات ادعایی محور مذاکره با آژانس/ نیروگاه بوشهر نقص فنی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، فریدون عباسی در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سئوالی درباره محورهای مذاکراتی که در تهران با آژانس انجام خواهد شد، افزود : باید درباره مباحثی که به عنوان مطالعات ادعایی شناخته می شود گفتگو کنیم .
خبرنگار دیگری از وی درباره ادعای برخی رسانه های خارجی مبنی بر وجود نقص فنی در نیروگاه اتمی بوشهر پرسید که عباسی با تکذیب این ادعا گفت : نیروگاه هسته ای بوشهر هیچ گونه نقص فنی ندارد و طبق برنامه های از قبل پیش بینی شده باید بازبینی شود تا بهره بردار ایرانی بتواند از روس ها به عنوان بهره بردار مقدماتی، این نیروگاه را تحویل بگیرد.
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