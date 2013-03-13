به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، فریدون عباسی اظهار کرد: نیروگاه بوشهر هم اکنون مراحل آزمایشی را طی می کند و هنوز از آزمایش بیرون نیامده، لذا قطع و وصل آن به شبکه طبیعی است.

وی خاطر نشان کرد: این مراحل هنوز اتفاق نیفتاده و باید آزمایشها کامل شوند تا نظام ایمنی ما تایید کرده و بهره بردارهای ایرانی آن را تحویل بگیرند.

رئیس سازمان انرژی اتمی در خصوص انتشار اخباری مبنی بر تعطیلی نیروگاه بوشهر در برخی رسانه های خارجی و داخلی اظهار کرد: همانطور که اشاره شد نیروگاه مراحل آزمایشی خود را طی می کند لذا قطع و وصل آن به شبکه به دلیل مسائل فنی طبیعی است که در این خصوص اخیرا اشکالی در ژنراتور بوجود آمده که پیمانکار روس تجهیزات لازم را آورده و درحال آماده کردن راکتور است و انشاالله تا چند روز آینده به شبکه وصل خواهد شد.