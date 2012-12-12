انعقاد تفاهم نامه برای ساماندهی "بیشه دالان"/ چشم امید به احیا تالاب بروجرد

به گزارش خبرنگار مهر، به دنبال پیگیریهای خبری خبرگزاری مهر ظهر چهارشنبه جلسه ای برای رفع مشکلات تالاب "بیشه دالان" در محل فرمانداری ویژه شهرستان بروجرد با حضور مدیر کل محیط زیست استان لرستان و فرماندار ویژه بروجرد برگزار شد.

مدیر کل محیط زیست استان لرستان در جلسه رسیدگی به وضعیت بیشه دالان بروجرد با تاکید بر ضرورت ساماندهی و احیا این تالاب مهم استان اظهار داشت: از سوی دیگر برای ساماندهی به وضعیت فعلی بیشه دالان باید منافع کشاورزان این منطقه را هم در نظر بگیریم تا با جلب مشارکت مردمی امر ساماندهی میسر شود.

محمد حسین بازگیر با تشریح مشکلات کنونی این تالاب از جمله تعرض زمین های کشاورزی و زهکشی تالاب افزود: رفع مشکلات این تالاب و ساماندهی آن نیازمند همکاری ارگانهای مربوطه است.

وی از دستگاههای مختلف مرتبط خواست در این زمینه تلاش بیشتری به خرج دهند و ابراز امیدواری کرد که با همکاری و تعامل مشکل بیشه دالان بروجرد حل شود.

بازگیر با اشاره به حمایت های سازمان محیط زیست برای ساماندهی تالابهای استان بیان داشت: به زودی تالاب "بیشه دالان" که تاکنون تحت پوشش این سازمان نبوده است تبدیل به منطقه صید و شکار ممنوع خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست استان لرستان یادآور شد: همچنین ایجاد سایت پرنده نگری در محل تالاب بیشه دالان بروجرد و محصور کردن این تالاب نیز در دستور قرار دارد.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد نیز با تشریح اهداف برگزاری این جلسه به منظور ساماندهی تالاب بیشه دالان گفت: با ساماندهی بیشه دالان بروجرد تلاش می کنیم در راستای حفظ داشته های طبیعی این شهرستان گام برداریم.

مهدی پازوکی با تاکید بر ضرورت توجه همه جانبه به ابعاد مختلف ساماندهی تالاب بیشه دالان افزود: باید با حفظ منافع مردم به دنبال احیا و ساماندهی وضعیت بیشه دالان باشیم تا کشاورزان مشغول به کار در این منطقه نیز متضرر نشوند.

وی ادامه داد: برای سهولت در امر ساماندهی بین منابع طبیعی، محیط زیست، جهاد کشاورزی و آب منطقه ای استان تفاهم نامه ای امضا خواهد شد که مطابق آن هر کدام موظفند امور محوله در راستای ساماندهی این تالاب را اجرا و به آن پایبند باشند.

سرپرست فرمانداری ویژه بروجرد ابراز امیدواری کرد با انعقاد این تفاهم نامه و اجرای وظایف محول شده به هر دستگاه زمینه احیا تالاب بیشه دالان فراهم شود.

بنابر این گزارش بیشه دالان نام تالابی است در شهرستان بروجرد که نام محلی آن "بیشه دالون" بده و مساحت عمومی آن - قبل از خشکانده شدن - حدود ۹۱۳ هکتار برآورد شده‌است. تالاب بیشه دالان در ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی شهر بروجرد و در دشت سیلاخور قرار گرفته‌است.

بیشه دالان از گذشته زیستگاه پرندگان مهاجری بوده‌است که برخی ماههای سال را در این منطقه می‌گذرانند. علاوه بر آن جانوران بومی دیگری از گروه پرندگان، دوزیستان، خزندگان و پستانداران در این منطقه زیست می‌کنند. مار، مرغابی، خرگوش، لاک پشت، حواصیل، گرگ، شغال و سگ آبی از حیواناتی هستند که در این ناحیه یافت می‌شوند.

در سالهای اخیر به دلایل مختلف از جمله تغییر کاربری اراضی، استفاده بی رویه از منابع آبی این تالاب و نیز ورود فاضلاب روستاهای مجاور به درون آن، تالاب بیشه دالان مورد تهدید جدی قرار گرفته و مساحت آن به میزان چشمگیری کاهش یافته‌است.

تالاب بیشه دالان از جمله تالاب هایی است که از گزند شرایط نامساعد در امان نمانده و از یک سو تصرفهای غیرقانونی اراضی اطراف بیشه دالان توسط کشاورزان، استفاده بیش از حد سموم رفع آفات، بهره برداری تجاری از نیزار اطراف تالاب و شکار بی رویه و غیر مجاز اهالی منطقه، و از سوی دیگر چندگانگی مدیریتی بین منابع طبیعی، جهاد کشاورزی و سازمان محیط زیست موجب شده تا وسعت آن تا حد زیادی کاسته شده و نمونه های نادر گیاهی و جانوری تالاب نابود شود.

همه عوامل یاد شده دست به دست هم داده تا این روزها روزگار ناخوش بیشه دالان موجب نگرانی دوستداران طبیعت شود، تالابی که سالهاست مامن پرندگان آبزی و کنار آبزی است که با مرگ تالاب چاره ای جز مهاجرت و یا گرفتار شدن در چنگال شکارچیان نخواهند داشت.

به هر روی به توجه به ارزشمند بودن تالابها در حفظ اکوسیستم منطقه حفاظت و احیا تالابهای استان لرستان به خصوص تالابهایی همچون "گری بلمک" در پلدختر، "تنوردر" دورود و "بیشه دالان" در بروجرد ضروری تر از گذشته به نظر رسیده و امید است که به زودی شاهد بازگشت کامل حیات به این تالابهای ارزشمند لرستان باشیم.