اساتید و دانشجویان باید در مکتب امام باقر (ع) زانو بزنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی حیدری در خطبههای نماز جمعه کنگان اظهار داشت: امروز ایران اسلامی در اوج اقتدار و عزت قرار دارد و روز به روز نیز شاهد پیشرفتهای بیشتری هستیم.
وی افزود: تحقیق و پژوهش اهمیت زیادی در پیشرفت و توسعه جوامع دارد و امروز باید نسبت به نهادینه کردن فرهنگ پژوهش در دانشگاهها تلاش بیشتری صورت گیرد.
امام جمعه موقت کنگان در ادامه به سالروز شهادت دکتر مفتح اشاره کرد و یادآور شد: وحدت حوزه و دانشگاه امر مهمی است که دشمنان تلاش میکنند در این راستا خلل ایجاد کنند که البته امروز شاهد وحدت بسیار خوبی بین حوزه و دانشگاه هستیم.
حیدری تصریح کرد: مهمترین پروژه دشمنان در دانشگاهها دینزدایی است و به فضل خدا و به برکت انقلاب اسلامی و نظام دینی امروز ارتباط خوبی بین دو مرکز بزرگ علمی حوزه و دانشگاه وجود دارد.
وی همچنین با تبریک میلاد امام محمد باقر (ع) و بیان نقش امام (ع) در نهضت علمی دنیای اسلام گفت: امروز اساتید و دانشجویان و طالبان علم باید در مکتب امام باقر (ع) زانو بزنند.
حیدری در ادامه به برگزاری همایش بزرگ ائمه جمعه در تهران اشاره کرد و اظهار داشت: سخنرانی امام جمعه شهرستان کنگان بهعنوان یکی از 9 سخنران منتخب و یکی از ائمه جمعه موفق و برگزیده این همایش موفقیت بزرگی برای شهرستان کنگان و استان بوشهر است.
وی همچنین با اشاره به مراسم تشییع پیکر 2 شهید گمنام در کنگان در هفته آینده گفت: عزت و اقتدار امروز ما مرهون و مدیون ایثار شهیدان است.
امام جمعه موقت کنگان بیان کرد: امروز گسترش فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه باید نهادینه شود و همه موظف هستیم از آرمانهای اسلام و انقلاب دفاع کنیم.
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