نویسنده مصری مدال نجیب محفوظ 2012 را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاهرام آنلاین، عزت القمحاوی، نویسنده مصری برای رمانی با عنوان «خانه ادیب» به عنوان برنده سال 2012 این جایزه انتخاب شد. این نویسنده که اکنون در قطر زندگی میکند، نویسنده داستان کوتاه و رمان است و در این رمان که سال 2010 منتشر شده با بازگویی زندگی چهار نسل از مردم مصر، تاریخ مصر معاصر را بازخوانی میکند.
القمحاوی در سخنرانی دریافت این جایزه گفت نوشتن رمان را از سال 1999 شروع کرد . او گفت در آغاز نوشتن این رمان گرچه خوب پیشرفت میکرد، اما حس میکرد راهش مسدود است و به جای آن نوشتن کتابی به نام «بلیت» را شروع کرد. وی گفت این را هدیهای برای خودش میداند که هر گاه در نوشتن یک کتاب خسته میشود، کتاب دیگری ناخودآگاه شروع میشود. رمان «خانه الادب» نیز سال 2009 شروع شده بود، اما در نیمههای سال 2010 توانست آن را تمام کند. نویسنده این کتاب گفت در شخصیتهایی که در این کتاب خلق کرده پدر و مادر خودش را میتواند بازشناسد.
نجیب محفوظ نویسنده برنده جایزه ادبی نوبل درباره این جایزه گفته بود: «اعلام این جایزه برای تجلیل از نویسندگان و ادیبان یکی از مهمترین رویدادهای روز تولد من است. آرزو میکنم این جایزه به کشف استعدادهای جدید در زبان عربی در سراسر جهان کمک کند.»
تاکنون این جایزه 18 بار اهدا شده که به 8 نویسنده زن و 9 نویسنده مرد که 10 نفرشان مصری، 2 فلسطینی، یک الجزایری، لبنانی، مراکشی، سوری و عراقی بودهاند. سال پیش این جایزه به «خلاقیت ادبی انقلابی مردم مصر» تعلق گرفت.
این جایزه شامل یک مدال نقره همراه یک جایزه نقدی است.
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