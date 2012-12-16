معدن فاریاب گنجی در اوج محرومیت/ خام فروشی ثروت ملی را به باد می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، استان کرمان در بخش معادن یکی از استانهای غنی کشور محسوب می شود و نفش تعیین کننده ای در تولید ملی دارد.

غنی ترین معادن کرمان شامل مس، آهن، زغالسنگ، سنگهای قیمتی،طلا، تیتانیوم، منگنر و کرومیت است.

در این میان جنوب استان کرمان نیز که به پتانسیلهای کشاورزی شهرت یافته است طی سالهای اخیر شاهد فعالیت معادن مختلفی است که هر روز بر تعدادشان افزوده می شود و زمینه توسعه و پیشرفت جنوب کرمان را مهیا می کنند که در این میان معادن مس عنبرآباد، تیتانیوم کهنوج و کرومیت فاریاب از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند.

معادن فاریاب گنجی در انتظار توجه

معادن گسترده کرمیت فاریاب با توجه به غنی و درصد خلوص از اهمیت فوق العاده ای برخوردار هستند.

معادن کرومیت فاریاب از نوع سنگهای غنی آهن و منیزیم بوده و ذخایر کرومیت در داخل توده اولترابازیک به صورت عدسی در این معدن نهفته است.

از مهمترین این معادن در خراسان، فارس، کرمان، هرمزگان و سیستان و بلوچستان قرار دارد اما در این میان معادن کرومیت سبزوار و فاریاب از اهمیت ویژه برخوردار می باشند و بزرگترین ذخیره گاه معدنی کرومیت کشور لقبی است که به معدن بزرگ فاریاب لقب داده شده است.

وجود چنین ذخایر ارزشمندی این نکته را بار دیگر در ذهن تداعی می کند که در اقتصاد کنونی جهان و با توجه به تهدیدهای موجود تکیه بر اقتصاد تک بعدی برپایه نفت می تواند موجب بروز مشکلاتی شود و توسعه زمینه ها و بسترهای فعالیتهای اقتصادی در راستای صادرات و تولیدات صادرات محور امری اجتناب ناپذیر است.

فرصتی برای گذر از اقتصاد تک قطبی

یکی از مهمترین این بسترها بخش معادن و ذخایر موجود در کشور است که می تواند با توجه به نیازهای جدی بازارهای جهانی در توسعه اقتصادی و رفع محرومیت بسیار تاثیر گذار باشد که این امر تنها به برنامه ریزی صحیح و سرمایه گذاری بخش خصوصی و دولتی نیاز دارد.

آنچه که مسلم است هم اکنون معدن فاریاب توانسته است بخشی از اشتغال منطقه محروم فاریاب در جنوبی ترین منطقه استان کرمان را برطرف کند اما از سوی دیگر توسعه صنایع بالا دستی این معدن امری ضروری به نظر می رسد که به این مهم توجه لازم صورت نگرفته است و همین امر موجب هدر رفت سرمایه ملی می شود.

سودی که به جیب چینیها می رود

مهمترین مشتری کرومیت این معدن بخش صنایع چین است و به نظر می رسد در حالیکه این کالای استراتژیک را با نرخ ارزان خریداری می کند پس از فرآوری با ارزش افزوده بسیار چشمگیر آن را وارد بازارهای جهانی می کند و در نهایت سرمایه و دسترنج معدنکاران نصیب کشورهای وارد کننده می شود.

این امر در خصوص مواد معدنی در استان کرمان سابقه طولانی دارد بطوریکه در شمال استان کرمان نیز معادن سنگ آهن گل گهر سیرجان و همچنین معادن زغالسنگ زرند، کوهبنان و راور پس از برداشت راهی استانهای دیگر و در برخی موارد کشورهای وارد کننده می شود و نرخ سود افزوده بار دیگر نصیب صنایع خارج از استان می شود.

این امر با برنامه ریزی در راستای گسترش صنایع و به خصوص تکمیل چرخه تولید فولاد در استان کرمان در حال برطرف شدن است اما نگرانی در خصوص سایر معادن به خصوص معدن کرومیت فاریاب پا برجاست.

سرمایه گذاری در راستای ایجاد صنایع بالا دستی در شهرستان فاریاب که از شهرستانهای تازه تاسیس و محروم استان کرمان است از دیدگاههای دیگری نیز بسیار حائز اهمیت می باشد.

قاچاق سنگهای کرومیت!

مهمترین زمینه اشتغال در جنوب استان کرمان و همچنین شهرستان فاریاب کشاورزی است این در حالی است که خشکسالی نیز طی سالهای اخیر در این شهرستان گسترش یافته و کمبود منابع آبی موجب افزایش بیکاری و تاثیر منفی برکشاورزی شده است در این میان و درحالی که بسیاری از جوانان فاریابی بیکار هستند بهترین گزینه در دسترس ایجاد کارخانه های فراواری و توسعه صنایع جنبی کنونی است.

عدم رسیدگی به این امر طی سالهای اخیر موجب قاچاق سنگهای معدنی نیز در استان کرمان شده است بطوریکه خانواده های محروم در حاشیه برخی معادن جنوب کرمان که تنها مختص معدن فاریاب نیز نیست شبانه و به صورت غیر قانونی اقدام به استخراج سنگهای می کنند و در نهایت با فروش آنها به قاچاقچیان این سرمایه ملی را با خطر جدی مواجه می کنند.

هر چند برخی از مسئولان از کاهش چشمگیر این پدیده قاچاق طی سالهای اخیر خبر می دهند اما برخی خبرها نیز نشان دهنده تداوم این امر است و در این میان می توان با ایجاد کارخانه های جانبی در کنار افزایش اشتغال و جلوگیری از قاچاق سنگهای قیمتی و در نهایت فروش آنها به دلالان چینی می توان کمک چشمگیری نیز به رونق تولید ملی کرد.

خشکسالی موجب گرایش مردم به استخراج غیر مجاز شده است





عباس اطمینانی فرماندار کهنوج چندی قبل در گفتگو با مهر معادن کرومین و منگنز فاریاب را از غنی ترین ثروتهای جنوب کرمان دانست و گفت: متاسفانه پدیده قاچاق سنگهای این معادن به دلیل خشکسالی و بیکار شدن برخی خانوارها در جنوب استان کرمان است.

لزوم احداث صنایع جنبی معادن کرومیت

وی تصریح کرد: معدن فاریاب قریب به 50 سال قدمت دارد و هم اکنون کار استخراج از برخی قسمتهای این معدن در حال انجام است اما نباید فراموش کرد که این معدن روباز و به طول 20 کیلومتر است و حفاظت از آن سخت است.



وی افزود: با قاچاقچیان به شدت برخورد قانونی می شود و تاکنون نیز در همین راستا حرکت کرده ایم اما راهکار اساسی احداث صنایع وابسته و اشتغال به کار این خانوارها در معدن است.



وی گفت: خانوارهای محروم با استفاده از چهارپایان سنگها را به پائین دست منتقل می کنند و درنهایت به دلالان می فروشند که این مسئله نیز به شدت کاهش یافته است.

حمایت کامل از سرمایه گذاران در جنوب کرمان

فرماندار فاریاب نیز در خصوص وضعیت این معدن و نقش آن در اقتصاد این شهرستان گفت: معدن فاریاب بزرگترین معدن این شهرستان است و بعد از کشاورزی مهمترین زمینه اقتصادی در فاریاب را فراهم کرده است.

قلندر نظری افزود: برنامه ریزی باید به گونه ای باشد که فعالیت این معدن منجر به توسعه شهرستان به خصوص در بخش اشتغال شود.



وی ادامه داد: یکی از مشکلات این معدن خام فروشی است این درحالی است که باید با ایجاد صنایع جنبی زمینه اشتغال و ایجاد ارزش افزوده را در کشور ایجاد کرد.



وی گفت: باید زمینه سرمایه گذاری داخلی و خارجی را نیز در فاریاب مهیا کنیم و در این زمینه تمام دستگاههای شهرستان با سرمایه گذاران همکاری لازم را انجام می دهند.



فرماندار فاریاب گفت: این معادن جز بزرگترین ذخیره گاههای معدنی کشور محسوب می شود از سوی دیگر با توجه به اهمیت فلز کروم در صنایع و محدود بودن منابع این فلز در جهان معدن فاریاب در صورت فعالیت بیشتر می تواند نیاز بخش عمده ای از بازار جهانی را برطرف کند.