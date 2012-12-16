هشدار صریح به ترکیه درباره پاتریوتها/ درخواست از ایران درباره بازسازی غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، رسانه های عربی و بین المللی امروز توجه ویژه ای به اظهارات سرلشگر فیروزآبادی درباره استقرار سیستم پاتریوت در مرز ترکیه و سوریه داشته اند.

روزنامه الحیات چاپ لندن نیز با اشاره به هشدار سرلشکر فیروزآبادی به آنکارا، نوشت : ترکیه پس از تنشهای مرزی اخیر با سوریه خواستار استقرار سیستم موشکی پاتریوت در نقاط مرزی با این کشور شده است؛ سیستمی که قابلیت هدف قرار دادن موشکها و جنگنده ها را دارد.

خبرگزاری النشره لبنان، روزنامه القدس فلسطین، الشرق الاوسط، بی بی عربی، فرانس 24 ، الجزیره، الیوم السابع ، العربیه ، البیان امارات ، سی ان ان عربی ، اسکای نیوز عربی نیز در گزارشهایی این سخنان را پوشش داده اند.

روزنامه الشرق الاوسط همچنین امروز به اظهارات اخیر "علی اکبر صالحی" وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران توجه داشته است. صالحی روز گذشته تاکید کرده بود که ایران اجازه سرنگونی دولت سوریه بر مبنای سناریوی غربیها را نمی دهد.

روزنامه جروزالم پست در گزارشی، روز گذشته به از سرگیری صادرات نفت خام ایران به تایوان اشاره کرده است. بنابراین گزارش، تایوان دو میلیون بشکه نفت از ایران خریداری کرده که اواخر ماه جاری میلادی تحویل این کشور داده می شود.

روزنامه الدستور اردن به نقل از ورلد تریبیون آمریکا از درخواست حماس از کشورهایی نظیر ایران، قطر و دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس برای کمک به بازسازی غزه خبر داد.

بنابراین گزارش، بازسازی غزه پس از جنگ هشت روزه حداقل یک میلیارد دلار هزینه خواهد داشت و حماس علاوه بر این، خواستار انتقال مصالح ساختمانی از طریق مصر به نوارغزه شده است.