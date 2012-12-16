  1. عناوین کل
۲۶ آذر ۱۳۹۱، ۱۳:۵۷

محمدی:

درمانگاه صلح هلال احمر گیلان به دستگاه فیزیوتراپی مجهز شد

درمانگاه صلح هلال احمر گیلان به دستگاه فیزیوتراپی مجهز شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان از تجهیز درمانگاه صلح جمعیت هلال احمر به دستگاه های فیزیوتراپی و کار درمانی در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید محمدی افزود: با هدف کمک به امر توانبخشی و ارائه مطلوب خدمات درمانی به همشهریان و پیگیری های استان 19 قلم دستگاه تخصصی فیزیو تراپی از سوی جمعیت هلال احمر کشور به این استان اختصاص یافت.

وی همچنین هدف از تجهیز این درمانگاه را تسهیل در ارائه خدمات درمانی، توانبخشی و ارتقای سطح سلامت همشهریان عنوان کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: درمانگاه صلح هلال احمر واقع در نقره دشت رشت آماده انعقاد قرار داد با اتحادیه ها، نهادها، شرکت های خصوصی و دولتی برای ویزیت ( پزشک عمومی و تزریقات به صورت رایگان) و ارائه خدمات درمانی توسط پزشکان متخصص ( پوست، مغزو اعصاب، اعصاب و روان، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی، فیزیو تراپی، خدمات دندانپزشکی )، تزریق واکسن مننژیت به افراد و اعضای تحت تکفل آنان است.

وی ادامه داد: این درمانگاه در حال حاضر طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح ، بیمه ایران و بیمه طلایی فرهنگیان است.

کد مطلب 1767508

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    فیلم‌های پربازدید