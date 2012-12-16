درمانگاه صلح هلال احمر گیلان به دستگاه فیزیوتراپی مجهز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید محمدی افزود: با هدف کمک به امر توانبخشی و ارائه مطلوب خدمات درمانی به همشهریان و پیگیری های استان 19 قلم دستگاه تخصصی فیزیو تراپی از سوی جمعیت هلال احمر کشور به این استان اختصاص یافت.

وی همچنین هدف از تجهیز این درمانگاه را تسهیل در ارائه خدمات درمانی، توانبخشی و ارتقای سطح سلامت همشهریان عنوان کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان گفت: درمانگاه صلح هلال احمر واقع در نقره دشت رشت آماده انعقاد قرار داد با اتحادیه ها، نهادها، شرکت های خصوصی و دولتی برای ویزیت ( پزشک عمومی و تزریقات به صورت رایگان) و ارائه خدمات درمانی توسط پزشکان متخصص ( پوست، مغزو اعصاب، اعصاب و روان، زنان و زایمان، گوش و حلق و بینی، کارشناس ارشد تغذیه و رژیم درمانی، فیزیو تراپی، خدمات دندانپزشکی )، تزریق واکسن مننژیت به افراد و اعضای تحت تکفل آنان است.

وی ادامه داد: این درمانگاه در حال حاضر طرف قرارداد با بیمه های تامین اجتماعی، خدمات درمانی، نیروهای مسلح ، بیمه ایران و بیمه طلایی فرهنگیان است.