منطقه آزاد انزلی مکانی مناسب برای سرمایه گذاری

به گزارش خبرگزاری مهر، ماکان شیان ظهر امروز در بازدید از منطقه آزاد انزلی افزود: با توجه به ظرفیت های متعدد قانونی موجود در منطقه آزاد انزلی، وضعیت جغرافیای و آب و هوایی بسیار مناسب، موقعیت بی نظیر ترانزیتی، فرصت های متعدد سرمایه گذاری و عملکرد مناسب مسئولان و مردم استان در برخورد با سرمایه گذاران، در بازگشت به چین اقدام به تبلیغ و معرفی این فرصت ها برای سرمایه گذاران چینی خواهم کرد.

وی همچنین با تاکید بر لزوم گسترش و متنوع سازی حوزه های همکاری متقابل اظهارداشت: حضور شرکت های چینی فعال در منطقه آزاد که عملکرد موفقی نیز داشته اند نشان از بسترسازی مناسب منطقه آزاد انزلی در جذب سرمایه گذاران دارد.

رئیس انجمن مسلمانان استان یوان چین و معاون انجمن مسلمانان این کشور با بیان اینکه مدیران شرکت های چینی مستقر در منطقه از حمایت ها و خدمات سرمایه گذاری ارائه شده از سوی سازمان قدردانی و اظهار امیدواری کرد: همکاری های اقتصادی میان بخش های مسلمان نشین چین با استان گیلان و منطقه آزاد انزلی گسترش یابد.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری منطقه آزاد انزلی با بیان اینکه معافیت ها، مزایای و ظرفیت های قانونی متعدد موجود در منطقه برای فعالیت های تجاری بین المللی، قرارگرفتن این منطقه در مسیر کریدور شمال - جنوب، مهمترین مزایای سرمایه گذاری در این منطقه است، اظهار داشت: این معاونت در قالب ارائه مشوق های به سرمایه گذاران اقدام به ایجاد پنجره واحد سرمایه گذاری کرد که با تجمیع و تمرکز بخش های مختلف مرتبط با حوزه سرمایه گذاری باعث تسریع و تسهیل در جذب سرمایه گذار شده است.

علی دهقان نصیری از امکان سنجی 100 اولویت سرمایه گذاری در منطقه آزاد انزلی از سوی سازمان خبر داد و افزود: آمادگی کامل خود را برای هرگونه همکاری و بستر سازی برای فعالیت مشترک سرمایه گذاران بخش خصوصی دو طرف اعلام می کنیم.

وی ادامه داد: حضور هیئتی از مناطق آزاد ایران در نمایشگاه بین المللی سرمایه گذاری چین همزمان با حضور هیئتی از این کشور در منطقه آزاد انزلی نشان از عزم جدی دو طرف برای گسترش روابط فی مابین دارد.

هیئت چینی از سه شرکت تولیدی که در حوزه های صنایع چاپ، دخانیات، الکترونیک با سرمایه گذاری چینی ها در این منطقه فعالیت می کنند بازدید و در جلساتی با مدیران شرکت های مزبور، با روند کار و فعالیت در این منطقه آشنا شدند.

علاوه بر مسئولان چینی، معاون اقتصادی و سرمایه گذاری، مدیران صنایع و روابط عمومی منطقه آزاد انزلی و مدیران کل ارتباطات و همکاریهای اقتصادی استانداری گیلان در این بازدید حضور داشتند.