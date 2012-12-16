رقابت 72 قصه گوی البرزی برای راهیابی به جشنواره های منطقه ای و کشوری

به گزارش خبرنگار مهر، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز امروز میزبان قصه گویان آزاد، مربیان کانون و برگزیدگان جشنواره های پیشین بود تا توان و مهارت قصه گویی خود را به رقابت بگذارند.



در این جشنواره که جمعی از مسئولان، اصحاب رسانه و علاقه مندان به این هنر حضور داشتند، حدود 21 قصه گو در بخش جشنواره و 51 قصه گو نیز در بخش قصه گویی رادیویی با یکدیگر به رقابت می پردازند.



این قصه گویان پس از رقابت در مرحله استانی، به عنوان نفرات برگزیده از استان البرز راهی جشنواره های قصه گویی در سطوح بالاتر می شوند.



مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان البرز در حاشیه این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: این جشنواره به منظور شرکت منتخبین در جشنواره های منطقه ای که در دی ماه جاری در استان گلستان برگزار می شود، ترتیب داده شد.

صفی الله رمضانخانی افزود: پس از آن منتخبان استانی و منطقه ای برای شرکت در شانزدهمین جشنواره بین المللی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان آذر بایجان شرقی معرفی می شوند.



وی گفت: این جشنواره ها با هدف کلی گسترش فرهنگ قصه گویی در کشور برگزار می شوند و چند هدف فرعی را نیز دنبال می کنند.



رمضانخانی معرفی قصه گویان برتر ملی و بین المللی به منظور تقویت فعالیت قصه گویی در مراکز فرهنگی و هنری،

توانمند سازی مربیان از طریق ارتقای دانش قصه گویی و تولید متون مناسب قصه گویی برای کودکان و نوجوانان، تبادل تجربه میان قصه گویان و قصه گویی با گویش های محلی در کرج (ایران کوچک ) را از اهداف فرعی این جشنواره برشمرد.







امید و آمال کوکان با قصه بال و پر می گیرد



کارشناس ناظر قصه گویی که در جشنواره استان البرز حضور یافته است در سخنانی در حاشیه برگزاری جشنواره در جمع خبرنگاران گفت: شانزدهمین جشنواره بین المللی قصه گویی کانون در سطوح استانی، منطقه ای، کشوری و بین المللی برگزار می شود تا قصه گو با بهره گیری از فن و هنر قصه گویی مضامین اخلاقی- اجتماعی را از لابه لای حوادث پیدا و قدرت استدلال و تغییر رفتار را در مخاطبان کودک و نوجوان ایجاد کند.





مژگان خلیل پور ضمن قدردانی از تلاش مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان استان البرز در برگزاری جشنواره اظهار داشت: حضور بخش آزاد گامی پر افتخار در ترویج فرهنگ قصه گویی و تجلی هویت انسانی در جامعه مخاطب خواهد داشت.



وی در پایان آرزو کرد قصه گویان توانمند استان البرز از راه یافتگان به جشنواره بین المللی باشند.