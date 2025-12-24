ابهام در خط دروازه پرسپولیس و ثباتی که شکل نگرفت

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که تیم فوتبال زنان پرسپولیس نخستین فصل حضور خود در لیگ برتر را پشت سر می‌گذارد وضعیت خط دروازه این تیم همچنان یکی از مبهم‌ترین بخش‌های ترکیب سرخ‌پوشان به شمار می‌رود. برخلاف برخی پست‌ها که به مرور به ثبات نسبی رسیده‌اند تغییرات مداوم در انتخاب دروازه‌بان باعث شده شرایط این پست در پرسپولیس با پرسش‌های جدی همراه باشد.

باشگاه پرسپولیس فصل را با جذب آتنا توفیق آغاز کرد؛ دروازه‌بانی جوان که با قراردادی بلندمدت به‌عنوان گزینه‌ای آینده‌دار معرفی شد. با این حال از همان ابتدا مشخص بود که تکیه صرف بر یک دروازه‌بان کم‌تجربه ریسک‌هایی برای تیمی تازه‌وارد به لیگ برتر به همراه خواهد داشت. در ادامه سمیرا محمدی دروازه‌بان ملی‌پوش فصل گذشته نماینده البرز به جمع سرخ‌پوشان اضافه شد تا تجربه بیشتری به خط دروازه پرسپولیس تزریق شود.

محمدی در هفته‌های ابتدایی فصل به‌عنوان دروازه‌بان اصلی در ترکیب قرار گرفت و عملکردی قابل قبول از خود به نمایش گذاشت. با این حال پس از دیدار مقابل سپاهان روند استفاده از او تغییر کرد و کادر فنی تصمیم گرفت فرصت بیشتری به آتنا توفیق بدهد. از آن مقطع به بعد توفیق به گزینه ثابت درون دروازه تبدیل شد و تا پایان نیم‌فصل نخست این مسئولیت را بر عهده داشت.

در نقل و انتقالات نیم‌فصل پرسپولیس با جذب زهرا خواجوی دروازه‌بان باتجربه و ملی‌پوش ایستا بار دیگر شرایط خط دروازه را دستخوش تغییر کرد. خواجوی که سابقه ثبت رکوردهای قابل توجه در فوتبال زنان ایران را دارد در نخستین بازی‌های نیم‌فصل دوم به ترکیب اضافه شد و عملاً جایگاه دروازه‌بان اول را در اختیار گرفت. این تصمیم باعث شد نقش محمدی در ترکیب پرسپولیس بیش از پیش کمرنگ شود.

با وجود اینکه سمیرا محمدی همچنان در فهرست بازیکنان پرسپولیس حضور دارد اما با توجه به اولویت یافتن خواجوی و اعتماد کادر فنی به توفیق جایگاه او در ساختار تیم نامشخص به نظر می‌رسد. اکنون این پرسش مطرح است که آیا پرسپولیس در ادامه فصل برنامه‌ای برای استفاده دوباره از این دروازه‌بان باتجربه خواهد داشت یا تغییرات صورت‌گرفته مسیر خط دروازه سرخ‌پوشان را به شکل قطعی مشخص کرده است.