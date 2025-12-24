معاریو: پروژه تخریب نتانیاهو با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شهاب، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد، قرار است بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی فردا عازم آمریکا شود.

در این گزارش آمده است، یسرائیل کاتز وزیر جنگ رژیم صهیونیستی روز گذشته به خوبی توانست عملیات تخریب علیه نتانیاهو را پیش ببرد. سخنان کاتز در خصوص قصد و نیت تل آویو برای ساخت شهرک‌های صهیونیست نشین در شمال نوار غزه در تضاد با طرح ترامپ بوده و سفر نتانیاهو به آمریکا را با مشکل رو به رو می‌کند.

کاتز تنها چند ساعت بعد از مطرح کردن این سخنان مبنی بر عدم عقب نشینی از نوار غزه و ساخت شهرک‌ها در این باریکه از مواضع خود عقب نشینی کرد.