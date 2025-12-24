شهیدی: زنان سرپرست خانوار بانه تحت پوشش طرح غربالگری سلامت قرار گرفتند

ناصر شهیدی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی زیر چتر خدمات غربالگری سلامت قرار گرفتند.
وی افزود: در نخستین روز اجرای این طرح، ۴۰ نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی بانه با همکاری شبکه بهداشت و درمان این شهرستان، مورد معاینه و غربالگری قرار گرفتند.
وی یادآور شد: در این برنامه، خدماتی از جمله سنجش قد و وزن، اندازهگیری سطح قند و چربی خون ارائه شد و شرکتکنندگان از مشاورههای مامایی نیز بهرهمند شدند.
مدیر بهزیستی بانه اضافه کرد: این طرح بهصورت مرحلهای ادامه خواهد داشت و تمامی زنان سرپرست خانوار بانهای از مزایای آن استفاده خواهند کرد.
وی تصریح کرد: ارتقای سلامت زنان سرپرست خانوار و افراد دارای معلولیت در شهرستان بانه از اولویتهای بهزیستی استان کردستان است و در همین راستا، امسال مبلغ ۷ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال کمکهزینه درمان به مددجویان بانهای پرداخت شده که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است.
