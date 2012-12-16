خلیل عمرانی دنبال جایگاه و میز نبود و ماندگار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فریدون حسنوند در دیدار با خانواده مرحوم خلیل عمرانی شاعر انقلاب با تسلیت درگذشت این شاعر پیشکسوت عرصه آئینی و دفاع مقدس در روستای اولی جنوبی، اظهار داشت: ضایعه درگذشت ایشان همه کشور را تحت تاثیر قرار داده و تنها محدود به استان بوشهر نبوده است.

وی با بیان اینکه خلیل عمرانی دنبال جایگاه و میز نبود و به همین دلیل ماندگار شد، خاطرنشان ساخت: همه مردم ایران به‌ویژه اهالی شعر و ادب در از دست دادن شخصیتی ممتاز عزادار شدند.

استاندار بوشهر به اثرات گران‌بهای خلیل عمرانی اشاره کرد و بیان داشت: استاد خلیل عمرانی در طول سال‌های حیات خود، همواره سربازی وفادار به ارزش‌های والای اسلامی بوده است

خلیل عمرانی اهل بیت را برکت زندگی می‌دانست



برادر زنده یاد "خلیل عمرانی" نیز در این دیدار ضمن تقدیر از حضور مسئولان در این جمع، اظهار داشت: خلیل هیچ وقت به دنبال مال دنیا نبود و مسئولیت را تنها برای کار کردن برای مردم می‌خواست .

عبدالله عمرانی با ذکر خصوصیات اخلاقی زنده یاد خلیل عمرانی افزود: ایشان همیشه به دنبال اهداف اسلام بود، امروز می‌بینیم که ایشان چه دانشجویان انقلابی و متدینی به جامعه تحویل داده است .

وی ادامه داد : در جریان "فتنه 88 " خلیل عمرانی با سرودن شعر،به فرمان امام(ره) که "نباید انقلاب به دست نااهلان بیفتد " لبیک گفت.

برادر این شاعر انقلابی با اشاره به ارادت "زنده یاد عمرانی " به امام (ره) و مقام معظم رهبری، تصریح کرد: برادرم خلیل اهل بیت را برکت زندگی می‌دانست.

عمرانی هیچ‌گاه مردم شهر و دیارش را فراموش نکرد



فرماندار شهرستان دیر نیز در این آئین اظهار داشت: "خلیل عمرانی" افتخار شهرستان دیّر بود که با وجود مسئولیت‌های سخت و حساس در کشور هیچ وقت مردم شهرش را فراموش نکرد.

علی بحرانی با یادآوری آشنایی خود با زنده یاد " خلیل عمرانی " افزود: عمرانی شاعری انقلابی بود که شعرهایش برای ولایت بود و هیچ گاه از مسیر ولایت خارج نشد.

وی ادامه داد: زنده یاد عمرانی انسانی با اخلاص، پرتلاش و ساده زیست بود که در جریانات مختلف فردی انقلابی بود و انقلابی ماند.