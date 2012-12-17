سید مهرداد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به امتداد بارش برف و باران در تمامی نقاط استان سمنان، گفت: عصر روز گذشته با کاهش پنج تا 10 درجه سانتی گراد هوا روبرو بودیم.

وی از کاهش دو تا چهار درجه سانتی گراد هوا طی امروز خبر داد و گفت: این موضوع با لغزندگی، یخبندان جاده ها و معابر عمومی خواهد شد و تردد خودروها با زنجیر چرخ امکانپذیر است.

مدیر کل هواشناسی استان سمنان با بیان اینکه وقوع کولاک برف در ارتفاعات استان سمنان پیش بینی می شود، گفت: دمای هوا استان شب گذشته به زیر صفر درجه رسید.

حسینی میزان بارندگی در شهرستان سمنان را 16.1 میلیمتر و برف را 40 سانتی متر عنوان کرد و گفت: در شهرستان شاهرود میزان بارش دو میلیمتر و دو سانتی متر برف، در لاسجرد 20 سانتی متر برف، گردنه آهوان 35 سانتی متر برف و آرادان 9.5 میلیمتر بارندگی بوده است.