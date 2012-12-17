نگرانی صهیونیستها از وزیر خارجه شدن جان کری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یدیعوت آحارونوت، نامزدی "جان کری" سناتور دموکرات برای به دست گرفتن سکان سیاست خارجی آمریکا با نگرانی از سوی تل آویو دنبال می شود.

سناتور اهل ماساچوست به عنوان رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا چندین بار به سرزمین های اشغالی رفته است، اما همواره مواضع متغیری در مورد سیاست های دولت "بنیامین نتانیاهو" داشته است.

از جمله مواردی که سبب شده مقامات صهیونیست با دیده تردید به انتخاب کری به عنوان وزیر خارجه آمریکا بنگرند، مخالفت وی با شهرک سازی صهیونیستها است که بویژه در سفر سال 2009 نتانیاهو به واشنگتن مورد اشاره قرار گرفت.

کری همچنین از طرفداران برقراری روابط بین واشنگتن-دمشق و نیز مذاکره با جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) است.

یک مقام رژیم صهیونیستی در مورد مواضع کری می گوید وی شاید دوست اسرائیل باشد، اما به ارزشهای مورد نظر این رژیم در سنا بی توجه است.

با این حال به نظر می رسد کری برای صهیونیستها گزینه ای به مراتب قابل تحمل تر از "سوزان رایس" نماینده آمریکا در سازمان ملل باشد که در ابتدا به عنوان نامزد جانشینی "هیلاری کلینتون" در وزارت خارجه معرفی شد.

گفتنی است با صرف نظر کردن رایس از پذیرش نامزدی وزارت خارجه نام کری به عنوان سیاستمداری کهنه کار برای این سمت مطرح شده است.