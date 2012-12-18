به گزارش خبرنگار مهر، شپاور رستمی صبح سهشنبه در بازدید از بیمارستان 160 تختخوابی برازجان خواستار عزم جدی همه مسئولان و دستاندرکاران این پروژه برای تکمیل و راه اندازی این بیمارستان شد و اظهار داشت: توجه به وضعیت بهداشت مردم از اهمیت بالایی برخوردار است و راه اندازی این بیمارستان نقش مهمی در این زمینه دارد.
وی با اشاره به بازدید هفته گذشته محرابیان دستیار رئیس جمهور و استاندار بوشهر از این پروژه، خاطرنشان ساخت: همه مسئولان و مدیران استان در حال حاضر با جدیت پیگر حل نیازهای تکمیل این بیمارستان هستند.
معاون عمرانی استاندار بوشهر با تاکید بر لزوم بهرهبرداری هرچه سریعتر از این بیمارستان که در لیست پروژههای مهر ماندگار قرار دارد، بیان داشت: امیدواریم در آینده نزدیک شاهد تکمیل و تجهیز و راهاندازی این بیمارستان که مورد نیاز همه مردم این شهرستان است، باشیم.
وی توجه به بهداشت و درمان در دولت نهم و دهم را از اولویتهای مسئولان کشور و استان دانست وافزود: راهاندازی بیمارستانهای بوشهر و برازجان حاصل تلاشهای دولت نهم و دهم بوده است.
رستمی با اشاره به بسیج امکانات استان بوشهر برای تکمیل این بیمارستان، افزود: دستیار ویژه رئیس جمهور قول مساعدی برای تخصیص اعتبارات مورد نیاز این پروژه داده است و استاندار بوشهر نیز تاکید ویژهای برای افتتاح بیمارستان در موعد مقرر دارد.
پیشرفت 88 درصدی ساخت بیمارستان برازجان
مدیرکل راه و شهرسازی بوشهر نیز در این بازدید با اشاره به پیشرفت 88 درصدی ساخت بیمارستان برازجان، اظهار داشت: از ابتدای اجرای ساخت این بیمارستان تاکنون 23 میلیارد تومان برای آن هزینه شده است.
علیرضا صفاییبوشهری به بیان مشخصات این بیمارستان پرداخت و با اشاره به تلاش همه مسئولان این اداره کل برای تکمیل بمارستان برازجان، بیان داشت: این بیمارستان در سه هکتار زمین و زیربنای کلی 16هزار و 500 مترمربع و ساختمان اصلی 15 هزار مترمربع در شش بلوک دو تا پنج طبقه در دست احداث است.
وی با اشاره به ویژگیهای این بیمارستان گفت: بخشهای این بیمارستان شامل بخشهای اورژانس، اتاقهای عمل جراحی، رختشورخانه، استریل، اتاق هواساز، آزمایشگاهها، انبار استریل، رادیولوژی، رختکن، کلینیک، بخش زایمان، بستری زنان، نمازخانه، موتورخانه، فیزیوتراپی، ccu ،icu، امور اداری، اتاقهای بستری، بخش کودکان، داروخانه، آمبولانس و سالن اجتماعات و سایر بخشهای جنبی است.
معاون عمرانی فرماندار دشتستان نیز در این بازدید اظهار داشت: این بیمارستان در حال حاضر با سرعت بسیار خوبی در دست ساخت است و دارای 88 درصد پیشرفت فیزیکی است که امیدواریم هر چه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
کوروش دهقان اضافه کرد: شتاببخشی به این طرح در دستور کار قرار دارد و هماکنون مسئولان استان برای راهاندازی این طرح عظیم اهتمام دارند و از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی نیز انتظار میرود نسبت به تجهیز این بیمارستان در کمترین زمان ممکن اقدام کنند.
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