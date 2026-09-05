دستگیری ۲ سارق مسلح طلاجات منازل در حمیدیه

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ رئیس‌علی عبدولی ظهر امروز شنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: در پی وقوع ۲ فقره سرقت مسلحانه طلاجات از منازل در شهرستان حمیدیه، با دستور ویژه فرماندهی انتظامی شهرستان، کارگروهی تخصصی متشکل از پلیس‌های زبده تشکیل شد.

وی افزود: مأموران پلیس با انجام تحقیقات ویژه و اقدامات اطلاعاتی ۲ سارق مسلح را شناسایی و پس از هماهنگی قضائی در عملیاتی منسجم آن‌ها را دستگیر کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان حمیدیه تصریح کرد: در ادامه روند رسیدگی به پرونده، صحنه جرم بازسازی شد و مالباختگان در مواجهه حضوری، متهمان را شناسایی کردند.

سرهنگ عبدولی خاطرنشان کرد: پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی ارسال شده و تلاش پلیس برای دستگیری سایر عوامل احتمالی مرتبط با این سرقت‌ها ادامه دارد.