به گزارش خبرنگار مهر، مراد یگانه صبح شنبه در نشست وزیر صنعت، معدن و تجارت با فعالان اقتصادی جنوب استان ایلام، بر ضرورت توسعه زیرساختهای صنعتی و معدنی شهرستان دهلران با برنامهریزی هدفمند تأکید کرد.
یگانه در این نشست که با حضور استاندار ایلام و مدیران کل استان در شهرستان آبدانان برگزار شد، با اشاره به پتانسیلهای گسترده دهلران در حوزههای صنعت، معدن، انرژی و کشاورزی، اظهار داشت: باید با ایجاد بسترهای مناسب، زمینه حضور سرمایهگذاران و توسعه صنایع بزرگ و اشتغالزا در منطقه فراهم شود تا این ظرفیتها به فرصتهای واقعی برای رونق اقتصادی تبدیل گردد.
فرماندار دهلران با اشاره به چالش قیمت بالای زمین در شهرکها و مجموعههای صنعتی، خواستار حمایت ویژه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای تسهیل روند سرمایهگذاری و تأمین زیرساختهای لازم شد.
وی همچنین بر ضرورت ورود شرکتهای بزرگ و هلدینگها به اقتصاد استان و بهویژه شهرستان دهلران تأکید کرد و گفت این مجموعهها باید با برنامهای منظم برای سرمایهگذاری در منطقه اقدام کنند.
یگانه با تمرکز بر ظرفیتهای معدنی شهرستان، بهویژه معدن «سلستین» و وجود امکانات فرآوری در منطقه، خاطرنشان کرد: احداث کارخانه فرآوری سلستین در مصوبات سفر ریاستجمهوری قرار دارد و پیگیری جدی این موضوع از سوی دستگاههای مسئول الزامی است.
وی همچنین خواستار حمایت ویژه از کارخانه سیمان دهلران شد و بر ضرورت تعامل با بانکهای عامل جهت آزادسازی اعتبارات مربوط به این شرکت تأکید کرد.
فرماندار ویژه دهلران در پایان سخنان خود، استفاده از ظرفیتهای صنعتی و معدنی دهلران را راهکاری کلیدی برای ایجاد اشتغال پایدار، تکمیل زنجیره ارزش محصولات و جلوگیری از خامفروشی دانست و بار دیگر خواستار نگاه ویژه وزارت صمت به پروژههای اقتصادی این شهرستان شد.
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