آشا محرابی «فرزندان باد» را ساخت؛ روایتی از کودکان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «فرزندان باد» به کارگردانی آشا محرابی و تهیه‌کنندگی جواد راهزانی به تازگی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری شده است.

این فیلم با نگاهی به زندگی کودکان میناب، به تجربه‌ها و جهان کودکانی می‌پردازد که در مواجهه با دشواری‌ها، همچنان امید به ساختن و ادامه‌دادن دارند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «وقتی باد همه‌چیز را می‌برد، بچه‌ها ماندند تا بسازند.»

پیمان عباسی فیلمنامه «فرزندان باد» را بر اساس طرحی از آشا محرابی به نگارش درآورده و مه‌لقا باقری به عنوان بازیگردان هدایت بازیگران این اثر را بر عهده داشته است.

رایان حسینی، نریمان شامانی، آندیا عبدالرضایی، امین عسکرآوی، شایان دارمی‌پور، کیان سلطانی، امیررضا دوستی، ارمیا مالامیری و ناصر باقری بازیگران «فرزندان باد» هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مشاور پروژه: مجید قنبری، فیلمبردار: بهنام کریمی، مدیر تولید: پرویز کاظم لو، مدیر هنری: افروز بوجاریا، مجری طرح: احسان شاهکوه، دستیار تهیه‌کننده: احسان احمدی، سرپرست گروه کارگردانی: پیمان عباسی، دستیار یک کارگردان: ابوذر نوروزپور، مدیر برنامه‌ریزی: رویا بابابیگی، طراح صحنه: حسن رحمانی کیا، طراح لباس: منیژه عزیزی، طراح گریم: مرتضی سعیدی، مدیر صدابرداری: امید اسلامی، تدوین: جعفر مطلبی‌پور، جلوه‌های ویژه بصری: مرتضی مظلومی، طراح هوش مصنوعی: علیرضا ربیع مقدم، استوری‌بورد: مهدی کاظم‌لو، مدیر تدارکات: مسعود کاظمی، عکاس: مهسا عباسی و مدیر روابط‌عمومی و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.