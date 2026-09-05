آشا محرابی «فرزندان باد» را ساخت؛ روایتی از کودکان میناب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، فیلم کوتاه «فرزندان باد» به کارگردانی آشا محرابی و تهیهکنندگی جواد راهزانی به تازگی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری شده است.
این فیلم با نگاهی به زندگی کودکان میناب، به تجربهها و جهان کودکانی میپردازد که در مواجهه با دشواریها، همچنان امید به ساختن و ادامهدادن دارند.
در خلاصه داستان این اثر آمده است: «وقتی باد همهچیز را میبرد، بچهها ماندند تا بسازند.»
پیمان عباسی فیلمنامه «فرزندان باد» را بر اساس طرحی از آشا محرابی به نگارش درآورده و مهلقا باقری به عنوان بازیگردان هدایت بازیگران این اثر را بر عهده داشته است.
رایان حسینی، نریمان شامانی، آندیا عبدالرضایی، امین عسکرآوی، شایان دارمیپور، کیان سلطانی، امیررضا دوستی، ارمیا مالامیری و ناصر باقری بازیگران «فرزندان باد» هستند.
عوامل تولید این فیلم عبارتند از مشاور پروژه: مجید قنبری، فیلمبردار: بهنام کریمی، مدیر تولید: پرویز کاظم لو، مدیر هنری: افروز بوجاریا، مجری طرح: احسان شاهکوه، دستیار تهیهکننده: احسان احمدی، سرپرست گروه کارگردانی: پیمان عباسی، دستیار یک کارگردان: ابوذر نوروزپور، مدیر برنامهریزی: رویا بابابیگی، طراح صحنه: حسن رحمانی کیا، طراح لباس: منیژه عزیزی، طراح گریم: مرتضی سعیدی، مدیر صدابرداری: امید اسلامی، تدوین: جعفر مطلبیپور، جلوههای ویژه بصری: مرتضی مظلومی، طراح هوش مصنوعی: علیرضا ربیع مقدم، استوریبورد: مهدی کاظملو، مدیر تدارکات: مسعود کاظمی، عکاس: مهسا عباسی و مدیر روابطعمومی و مشاور رسانهای: مریم قربانینیا.
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