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۱۴ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۹

آشا محرابی «فرزندان باد» را ساخت؛ روایتی از کودکان میناب

آشا محرابی «فرزندان باد» را ساخت؛ روایتی از کودکان میناب

فیلم کوتاه «فرزندان باد» به کارگردانی آشا محرابی و تهیه‌کنندگی جواد راهزانی با محوریت کودکان میناب ساخته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، فیلم کوتاه «فرزندان باد» به کارگردانی آشا محرابی و تهیه‌کنندگی جواد راهزانی به تازگی در شهرک دفاع مقدس فیلمبرداری شده است.

این فیلم با نگاهی به زندگی کودکان میناب، به تجربه‌ها و جهان کودکانی می‌پردازد که در مواجهه با دشواری‌ها، همچنان امید به ساختن و ادامه‌دادن دارند.

در خلاصه داستان این اثر آمده است: «وقتی باد همه‌چیز را می‌برد، بچه‌ها ماندند تا بسازند.»

آشا محرابی «فرزندان باد» را ساخت؛ روایتی از کودکان میناب

پیمان عباسی فیلمنامه «فرزندان باد» را بر اساس طرحی از آشا محرابی به نگارش درآورده و مه‌لقا باقری به عنوان بازیگردان هدایت بازیگران این اثر را بر عهده داشته است.

رایان حسینی، نریمان شامانی، آندیا عبدالرضایی، امین عسکرآوی، شایان دارمی‌پور، کیان سلطانی، امیررضا دوستی، ارمیا مالامیری و ناصر باقری بازیگران «فرزندان باد» هستند.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مشاور پروژه: مجید قنبری، فیلمبردار: بهنام کریمی، مدیر تولید: پرویز کاظم لو، مدیر هنری: افروز بوجاریا، مجری طرح: احسان شاهکوه، دستیار تهیه‌کننده: احسان احمدی، سرپرست گروه کارگردانی: پیمان عباسی، دستیار یک کارگردان: ابوذر نوروزپور، مدیر برنامه‌ریزی: رویا بابابیگی، طراح صحنه: حسن رحمانی کیا، طراح لباس: منیژه عزیزی، طراح گریم: مرتضی سعیدی، مدیر صدابرداری: امید اسلامی، تدوین: جعفر مطلبی‌پور، جلوه‌های ویژه بصری: مرتضی مظلومی، طراح هوش مصنوعی: علیرضا ربیع مقدم، استوری‌بورد: مهدی کاظم‌لو، مدیر تدارکات: مسعود کاظمی، عکاس: مهسا عباسی و مدیر روابط‌عمومی و مشاور رسانه‌ای: مریم قربانی‌نیا.

کد مطلب 6937902
ندا زنگینه

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