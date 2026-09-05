بررسی همکاری دانشگاه شریف و دانشگاه الزهراء عراق در حوزه هوش مصنوعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، روز سه‌شنبه ۱۰ شهریورماه ۱۴۰۵، هیئتی بلندپایه از دانشگاه دخترانه الزهراء عراق با هدف بررسی و تقویت همکاری‌های آموزشی و پژوهشی مشترک، از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد.

زینب الملا السلطانی، رئیس دانشگاه الزهراء عراق، در این دیدار با اشاره به ظرفیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشگاه، هدف از حضور هیأت عراقی در دانشگاه صنعتی شریف را توسعه همکاری‌های مشترک آموزشی عنوان کرد و گفت: همکاری در حوزه هوش مصنوعی و سیستم‌های مولد در مقطع کارشناسی‌ ارشد و راه‌اندازی دوره‌های مشترک از محورهای مورد نظر این دانشگاه است.

وی همچنین با اشاره به دستاوردهای دانشگاه الزهراء در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی، از توسعه شبکه همکاری‌های علمی این دانشگاه با دانشگاه‌های آسیایی و اروپایی خبر داد.

مسعود تجریشی رئیس دانشگاه صنعتی شریف نیز ضمن خوشامدگویی به هیأت دانشگاه الزهراء، بر ضرورت گسترش همکاری‌های علمی و پژوهشی میان دانشگاه‌های کشورهای اسلامی، به‌ویژه کشورهای همسایه، تأکید کرد.

رئیس دانشگاه در ادامه، ظرفیت‌ها و دستاوردهای دانشگاه در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی و فناوری را تشریح کرد و به جایگاه ممتاز شریف در حوزه مهندسی، ارتباط با صنعت و زیست‌بوم نوآوری دانشگاه اشاره کرد. ناحیه نوآوری شریف و حضور بیش از ۷۰۰ شرکت دانش‌بنیان از جمله ظرفیت‌هایی بود که در این دیدار معرفی شد.

در پایان، هیئت دانشگاه الزهراء عراق با حضور در دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف، با ظرفیت‌ها و فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشکده آشنا شدند و زمینه‌های احتمالی همکاری مشترک را مورد بررسی قرار دادند.