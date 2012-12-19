  1. ورزش
۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۸

در گفتگو با مهر مطرح شد:

مسئولان پرسپولیس گفتند دیگر نباید با "ژوزه" در ارتباط باشم/ اخراج شدم!

مسئولان پرسپولیس گفتند دیگر نباید با "ژوزه" در ارتباط باشم/ اخراج شدم!

مترجم پیشین مانوئل ژوزه با اعلام اینکه با مسائلی که طی چند وقت اخیر در باشگاه پرسپولیس اتفاق افتاده از فوتبال بیزار شدم،گفت: مسئولان پرسپولیس پس از اینکه خبر اخراجم را به من دادند به من گفتند که دیگر نباید با ژوزه در تماس باشم.

علی جاوید فر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز گذشته مانوئل ژوزه چیزی در خصوص اینکه می خواهد به محل تمرین و هتل تیم پرسپولیس برود نگفته بود و من از این موضوع اطلاعی ندارم. در حال حاضر وی دچار سرماخوردگی شدید شده و به خاطر اتفاقات اخیری که برایش افتاده ناراحت بود.

مترجم مانوئل ژوزه تاکید کرد: دیروز ازباشگاه با من تماس گرفته و خبر اخراج مرا دادند. ضمن اینکه  آنها به من گفتند دیگر نباید تماسی با مانوئل ژوزه داشته باشم.

وی با اعلام اینکه مسئولان پرسپولیس قول دادند حق و حقوق وی را بدهند، تاکید کرد: با مسائلی که طی چند وقت اخیر در باشگاه پرسپولیس اتفاق افتاده دیگراز فوتبال زده و بیزار شدم.

کد مطلب 1770642

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