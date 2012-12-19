مسئولان پرسپولیس گفتند دیگر نباید با "ژوزه" در ارتباط باشم/ اخراج شدم!

علی جاوید فر در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: روز گذشته مانوئل ژوزه چیزی در خصوص اینکه می خواهد به محل تمرین و هتل تیم پرسپولیس برود نگفته بود و من از این موضوع اطلاعی ندارم. در حال حاضر وی دچار سرماخوردگی شدید شده و به خاطر اتفاقات اخیری که برایش افتاده ناراحت بود.

مترجم مانوئل ژوزه تاکید کرد: دیروز ازباشگاه با من تماس گرفته و خبر اخراج مرا دادند. ضمن اینکه آنها به من گفتند دیگر نباید تماسی با مانوئل ژوزه داشته باشم.

وی با اعلام اینکه مسئولان پرسپولیس قول دادند حق و حقوق وی را بدهند، تاکید کرد: با مسائلی که طی چند وقت اخیر در باشگاه پرسپولیس اتفاق افتاده دیگراز فوتبال زده و بیزار شدم.