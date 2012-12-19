پرواز مستقیم استانبول ـ اصفهان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، پیش خط مستقیم پرواز استانبول به اصفهان و بالعکس ظهر چهارشنبه در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به صورت رسمی با حضور مدیرعامل شرکت هواپیمایی ترکی ایرلاین و معاون گردشگری و توریستی ترکیه به بهره برداری رسید.

این خط هوایی هفته‌ای 2 پرواز از استانبول به اصفهان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه دارد که توسط خطوط هوایی ایرباس شرکت ترکیه‌ای انجام می‌شود.

در این مراسم، مهدی جمالی نژاد، سرپرست معاونت عمرانی استاندار اصفهان و عباس حاج رسولیها، رئیس شورای شهر اصفهان و علی قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان حضور داشتند.

