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۲۹ آذر ۱۳۹۱، ۱۵:۰۹

پرواز مستقیم استانبول ـ اصفهان افتتاح شد

پرواز مستقیم استانبول ـ اصفهان افتتاح شد

اصفهان – خبرگزاری مهر: خط مستقیم هوایی استانبول ـ اصفهان در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش خط مستقیم پرواز استانبول به اصفهان و بالعکس ظهر چهارشنبه در فرودگاه شهید بهشتی اصفهان به صورت رسمی با حضور مدیرعامل شرکت هواپیمایی ترکی ایرلاین و معاون گردشگری و توریستی ترکیه به بهره برداری رسید.

این خط هوایی هفته‌ای 2 پرواز از استانبول به اصفهان در روزهای دوشنبه و چهارشنبه دارد که توسط خطوط هوایی ایرباس شرکت ترکیه‌ای انجام می‌شود.

در این مراسم، مهدی جمالی نژاد، سرپرست معاونت عمرانی استاندار اصفهان و عباس حاج رسولیها، رئیس شورای شهر اصفهان و علی قاسم زاده، مدیرکل فرودگاه‌های استان اصفهان حضور داشتند.
 

کد مطلب 1770670

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