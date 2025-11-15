استاندار اصفهان: افتتاح خط هوایی مستقل، آغاز پرواز توسعه اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی نژاد ظهر شنبه در مراسم افتتاح پروازهای شرکت هواپیمایی «جی‌اسکای» که به‌صورت ویدئوکنفرانس از ساختمان وزارت کشور برگزار شد، اظهارکرد: امروز دو خبر خوش برای مردم اصفهان رقم خورد؛ نخست، انتخاب این استان به عنوان استان نمونه کشور در حوزه جوانی جمعیت و دوم، افتتاح خط هوایی مستقل اصفهان که تحقق یکی از آرزوهای دیرینه استان به شمار می‌رود.

وی با قدردانی از تلاش دولت، نهادهای اجرایی و بخش خصوصی در راه‌اندازی این پروژه، اظهار داشت: نبود یک شرکت هواپیمایی مستقر در اصفهان طی سالیان گذشته، از خلأهای بزرگ این استان بود که محدودیت‌هایی جدی در توسعه اقتصادی، گردشگری و ارتباطات بین‌المللی ایجاد کرده بود.

استاندار اصفهان تأکید کرد: راه‌اندازی این خط هوایی، نخستین گام مؤثر برای جبران عقب‌ماندگی‌ها و آغاز جهش توسعه هوایی استان است و می‌تواند جایگاه فرودگاه بین‌المللی اصفهان را به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های راهبردی کشور تقویت کند.

استقرار واقعی شرکت‌های هوایی در اصفهان

جمالی‌نژاد با اشاره به اهمیت برند هوایی اصفهان، خواستار استقرار حقیقی شرکت‌های هواپیمایی در این استان و شکل‌گیری مرکز عملیات پروازها از اصفهان شد و تأکید کرد: تحقق این موضوع، زمینه تداوم پروازهای منظم و رونق گردشگری داخلی و خارجی را فراهم می‌کند.

وی از تشکیل کارگروه ویژه حمایت از خطوط هوایی اصفهان خبر داد که با ریاست معاون اقتصادی استانداری و مشارکت اتاق بازرگانی، صنایع مادر و سرمایه‌گذاران فعالیت خواهد کرد تا از این دستاورد ارزشمند به‌طور مستمر حمایت شود.

اصفهان، پیشرو در جوانی جمعیت

استاندار اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کسب عنوان «استان نمونه در حوزه جوانی جمعیت» گفت: در حالی که تا چند سال پیش اصفهان جزو استان‌های برتر در این شاخص نبود، امروز با برنامه‌ریزی دقیق و اقدامات حمایتی، به یکی از استان‌های فعال و پیشرو کشور در این زمینه تبدیل شده است.

وی افزود: توسعه صنعت هوایی در کنار سیاست‌های جمعیتی و اقتصادی، چهره جدیدی از اصفهان پیشرو را در سطح ملی و بین‌المللی ترسیم می‌کند.‌

تأکید بر رعایت ایمنی و استمرار توسعه

جمالی‌نژاد با تأکید بر اینکه «ایمنی رکن اصلی حمل‌ونقل هوایی است»، ابراز امیدواری کرد خط هوایی جدید با رعایت کامل استانداردهای پرواز و خدمات، الگویی موفق برای سایر استان‌ها باشد.

استاندار اصفهان ضمن آرزوی توفیق برای دست‌اندرکاران این طرح، از تأخیر در حضور خود در مراسم به‌دلیل همزمانی برنامه‌های استانی پوزش طلبید و تأکید کرد: خط هوایی مستقل اصفهان، سرآغاز پروازی بلند در مسیر توسعه پایدار استان است.